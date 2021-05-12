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Kahramanmaraş'ta kumarcılara baskın

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza verildi.

Kahramanmaraş'ta kumarcılara baskın

Kahramanmaraş'ta kumarcılara baskın

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza verildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:35
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde kumar oynatıldığını tespit ettiği iş hanına operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreste kumar oynanan masalardaki malzemelere el koyan ekipler, 27 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 91 bin 800 lira ceza uyguladı.

Kumar oynattığı öne sürülen 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, baskın yapılan adreste masa ve merdiven boşluklarına gizlenen bazı şüphelilerin ekiplerce fark edilmesi kameralara yansıdı.

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