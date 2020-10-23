Kahramanmaraş'ta PTT'nin 180. yıl dönümü kutlandı

PTT Kahramanmaraş Başmüdürlüğü önünde toplanan kurum araçları, kent merkezinde tur atarak Trabzon Caddesi boyunca konvoy yaptı.

Konvoyun ardından, PTT Dulkadiroğlu Şubesinde gişede yanan 180'inci numarada işlem gören 78 yaşındaki Reşat İşbilmez'e, PTT Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu tarafından milli mücadele yıllarından bugüne pul ve zarfların bulunduğu hatıra pul seti hediye edildi.

Teşekkür eden İşbilmez, Oğuzhanoğlu'na teşekkür etti.

Burada konuşan Oğuzhanoğlu, PTT'nin tarih boyunca vatandaşlara büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren de büyük hizmetler yaptıklarını aktaran Oğuzhanoğlu, şunları kaydetti:

"PTT'nin 180. yıl dönümünü kutluyoruz. Pandemi sürecinde yaşanan olayları hepimiz biliyoruz. Kurumumuzun bu işte ne kadar önemli olduğunu gördük. Gerek maske dağıtımında, gerek maaş ödemelerinde gerekse lojistik kargo anlamında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalıştık. Şu süreçte aynı hızla, aynı güçle devam ediyoruz. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Yenilikçi bir anlayışla, teknolojiye ayak uydurarak en iyi şekilde hizmet sumak için PTT olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Pandemi sürecinde etkin olarak çalışan tüm PTT personellerini kalben kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, Oğuzhanoğlu'nun yanı sıra, PTT şube çalışanları ile vatandaşlar katıldı.