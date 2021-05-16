Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli’den Seyircili Maç Kararı Açıklaması

Günlük vaka sayılı 31 binlerden 11 binlere inerken Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın seyircili oynanacağını açıklaması tedirginlik oluşturdu.

Seyircili maç düşündürücü!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 18 Mayıs’ta İzmir’de oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçına yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıklamasına ilişkin Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, bunun riskli bir karar olduğunu ifade ederek, “O maç eğer seyircili yapılacaksa bu konuyla ilgili tecrübeli kişilerin o maçta görevlendirilip mutlaka kurallara uyulmasının sağlanması lazım. Aşısız olan kişilerin stada alınmaması lazım. En az iki aşısını da tamamlamış kişilerin stada alınması gerekir” dedi.