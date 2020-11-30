Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 10°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta...
Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz
Maraş bize mezar olmadan düşmana...
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam Dualarla Anıldı
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam...
Başkan Mahçiçek, Bayrağımız Ebediyete Kadar Dalgalanacak
Başkan Mahçiçek, Bayrağımız Ebediyete Kadar...
Deliçay Köprüsü Tamamlandı
Deliçay Köprüsü Tamamlandı

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından fidan projesi

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, Başbuğu Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıl dönümü anısına ‘Başbuğun Fidanları Projesi’ kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından fidan projesi

Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından fidan projesi

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, Başbuğu Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıl dönümü anısına ‘Başbuğun Fidanları Projesi’ kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 12:55
banner459

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Hüseyin Kayış; “Bir müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey kendisi için sadakadır, yabânî hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır.” (Hadis-i Şerif; Müslim, Müsâkât, 7)

Son zamanlarda artan orman yangıları sebebiyle, çevrecilik hassasiyetimiz ve sosyal sorumluluğumuz gereği Kahramanmaraş Ülkü Ocakları olarak Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıl dönümü münasebetiyle “Başbuğun Fidanları Projesi” kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah mübarek eylesin inşallah. Dua ile; sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunar, esenlikler dilerim.” Diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.11.2020 17:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Kahramanmaraş'ta anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Kahramanmaraş'ta salep fideleri toprakla buluşturuldu
Kahramanmaraş'ta salep fideleri toprakla buluşturuldu
Doğa Kolejinden sanata ve sanatçıya sponsor desteği
Doğa Kolejinden sanata ve sanatçıya sponsor desteği
Müsiad Başkanı Kervancıoğlu Ekonomik Verileri Değerlendirdi
Müsiad Başkanı Kervancıoğlu Ekonomik Verileri Değerlendirdi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber