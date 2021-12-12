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Kahramanmaraş’ın sporda ilk ve tek kadın müdiresi oldu

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapılan atamayla Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesinde bir ilk gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ın sporda ilk ve tek kadın müdiresi oldu

Kahramanmaraş’ın sporda ilk ve tek kadın müdiresi oldu

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapılan atamayla Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesinde bir ilk gerçekleşti.

12 Aralık 2021 Pazar 15:32
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Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Ayşe Koç, geçtiğimiz aylarda yapılan atamayla bir ilki başardı ve Ekinözü ilçesine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandı.

Kentte bir ilke imza atan Koç’un geçmişi ise başarılarla dolu.

Kendini spor ve sporculara adayan Ekinözü’nün ilk ve tek kadın müdiresi, Olimpiyatlara katılan yetenekli öğrencilerin milli takım antrenörü olarak görev yaptı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Teknik Kurul Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı , Anadolu yıldızlar Ligi İl Koordinatörlüğü gibi önemli görevlerini de halen sürdüren Ayşe Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyyah Ulu Çınarın İzinde projesinde bulundu.


 

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Kahramanmaraş’ın Sporda Ilk Ve Tek Kadın Müdiresi Oldu
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