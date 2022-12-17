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Kahramanmaraş’ın Tarihine Işık Tutan Eserler Bu Konakta Dijitale Dönüşüyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından hizmete sunulan Maraş Araştırmalar Merkezi ve Konağı’nda bulunan el yazması tarihi kitaplar, alanında uzman ekipler tarafından dijital ortama aktarılıyor.

Kahramanmaraş’ın Tarihine Işık Tutan Eserler Bu Konakta Dijitale Dönüşüyor

Kahramanmaraş’ın Tarihine Işık Tutan Eserler Bu Konakta Dijitale Dönüşüyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından hizmete sunulan Maraş Araştırmalar Merkezi ve Konağı’nda bulunan el yazması tarihi kitaplar, alanında uzman ekipler tarafından dijital ortama aktarılıyor.

17 Aralık 2022 Cumartesi 17:28

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin pandemi öncesinde yapımını tamamladığı ve hizmete sunduğu Maraş Araştırmalar merkezi, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Kahramanmaraş ile ilgili toplanan bilgi ve belgeleri gelecek nesiller için özenle işleyen merkez, bu bilgi ve belgeleri dijital ortama da taşıyor. Çok nadir el yazması eserlerinde yer aldığı kitaplar uzman ekipler tarafından büyük bir hassasiyetle inceleniyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, merkezin önemine değindi. Kahramanmaraş’ın tarihine, kültürüne ve değerlerine ışık tutacak çalışmaların bu merkezde yapıldığını ifade eden Başkan Okay, çalışmalardan elde edilen bilgi ve belgelerin aynı zamanda dijitale de dönüştürüldüğünün altını çizdi.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Restorasyonunu tamamladığımız konaklara bir muhteva vererek orayı yaşatıyoruz. Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan bu konağımıza da Maraş Araştırmalar Konağı olarak hizmete sunduk. Bu konağımızda şehrimize ait bilgi ve belgeler bulunmaktadır. Müstakil bir binada ise bu bilgi ve belgeler derlenmekte, işlenmekte ve ilgililerine hazır hale getirilmektedir. Ayrıca buraya gelen nadide kitap ve eserler de dijital olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar gelecek nesiller için son derece önem arz etmektedir. Alanında uzman isimlerle bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle yapmaktayız.”

KAHRAMANMARAŞ’IN TARİHİNE IŞIK TUTAN ESERLER VAR

Kahramanmaraş ile ilgili her türlü eserin bu merkezde derlendiğine dikkat çeken Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Merkezimize hem Kahramanmaraş’tan, hem de Türkiye’nin dört bir yanından Kahramanmaraş ile ilgili bilgi ve belge kazandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada yoğun bir çalışmamız olduğunun altını çizmek istiyorum. Şehrimizin tarihinin ve kültürünün kayıt altında olması son derece önemlidir. Gerek duyarlı vatandaşlarımız, gerekse akademisyenler bu merkeze çok büyük katkılar sağlamaktadır.”

BAHTİYAR YOKUŞU TARİHİNİ ÖNEMİNE KAVUŞTU

Merkezin Bahtiyar Yokuşu’nda olması ile ilgili konuşan Başkan Okay, “Bahtiyar Yokuşu projemizin amacı şehrimizin tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmaktı. Tabi burayı kültürel açıdan zenginleştirmek için de farklı çalışmalara imza attık. Maraş Araştırmalar Konağı’nın burada bulunması da bu amaçladır. Bulundurduğu bilgi ve belgelerle bu bölgeye ayrı bir önem katmaktadır.”

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Kahramanmaraş’ın Tarihine Işık Tutan Eserler Bu Konakta Dijitale Dönüşüyor
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