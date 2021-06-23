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Kahramanmaraş’ta düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta düşüş sürüyor

Kahramanmaraş’ta düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 08:46
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Türkiye genelinde 12-18 Haziran'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, Kahramanmaraş’ta 17,29 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre Kahramanmaraş’ta bir önceki haftaya göre yüzde 2’lik bir düşüş kaydedildi.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 12-18 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Haftalık verilere göre, Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak gerçekleşti. 100 bin kişideki vaka sayısı Kütahya'da 116,18, Bolu'da 109.91, Eskişehir'de 107,89, Ağrı'da 103,47, Rize'de 96,99 oldu.

Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak gerçekleşti. Vaka sayısı her 100 bin kişide Osmaniye'de 6,2, Hatay'da 6,33, Adana'da 9,25, Adıyaman'da 11,07, Edirne'de 12,51 olarak kayıtlara geçti.

Bunlar dışındaki illerin 12-18 Haziran arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Erzurum (84,67), Sivas (84,61), Bitlis (83,76), Kars (82,48), Kırşehir (81,47), Kastamonu (79,18), Tokat (79,12), Çorum (69,61), Erzincan (69,53), Zonguldak (69,35), Hakkari (68,8), Kayseri (68,52), Yozgat (68), Ardahan (65,52), Isparta (65,18), Muş (63,73), Kırıkkale (63,51), Trabzon (60,35), Sakarya (59,18), Düzce (58,63), Gümüşhane (57,87), Artvin (57,82), Diyarbakır (57,47), Ordu (55,69), Kocaeli (54,42), Bayburt (53,72), Afyonkarahisar (53,6), Bilecik (52,12), Van (51,94), İstanbul (51,27), Denizli (50,53), Malatya (50,36), Elazığ (50), Niğde (48,89), Yalova (46,01), Konya (45,82), Çankırı (45,21), Mardin (43,99), Siirt (43,8), Bursa (43,55), Tekirdağ (40,61), Çanakkale (40,07), Nevşehir (39,68), Batman (39,5), Giresun (39), Karaman (37,66), Karabük (36,94), Uşak (36,81), Aksaray (36,64), Bingöl (35,85), Burdur (35,19), Kırklareli (34,56), Gaziantep (33,74), Manisa (31,57), Samsun (30,97), Bartın (29,65), Amasya (28,61), Balıkesir (27,49), Antalya (27,08), Kilis (26,61), Muğla (26,38), İzmir (25,99), Şanlıurfa (25,39), Şırnak (23,8), Tunceli (22,77), Mersin (20,23), Kahramanmaraş (17,29), Aydın (16,71), Iğdır (16,39), Sinop (14,78)"

- Vaka sayısı en çok azalan iller

Vaka sayısı en çok azalan illere ilişkin de tablo paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek. Aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

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