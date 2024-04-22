Kahramanmaraş’ta Gazze için nöbet başladı!

Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara tepki göstermek için bir dizi etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Platformu ve beraberindeki STK mensupları, Onikişubat ilçesinde bulunan Esad Coğan Camii'nden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasıyla birlikte 20 günlük Gazze Nöbeti eylemi başlatıldı. Nöbet süresince Kur'an tilaveti, ezgiler, dualar ve ikramlar gerçekleştirilecek.

Eyleme, farklı yaş gruplarından ve kesimlerden vatandaşların katılımı bekleniyor. Platform adına konuşan Süleyman Erayman, "Bugünden itibaren saat 10.00 ile 22.00 arası Gazze nöbetini tutmaya devam edeceğiz. Bizler burada dualarımızı ve Kur'an tilavetlerimizi esirgemeyeceğiz ve birbirimize destek olacağız" dedi.

Ayrıca, Gazze İçin Özgürlük Filosu'nun, farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla Gazze'ye insani yardım taşıyarak ablukayı kırmayı amaçladığını belirtti.

Kahramanmaraşlılar, Gazze için duydukları endişe ve dayanışma ruhuyla nöbet çadırında bir araya gelerek, Gazze'deki zulme ve acıya dikkat çekmeyi hedefliyor. Nöbet süresince çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve destek olmak isteyen herkesin katılımı bekleniyor.