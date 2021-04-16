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Kahramanmaraş’ta güzergah güncellendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 36 B ve 38 numaralı toplu taşıma hatlarının son duraklarında değişikliğe gitti.

Kahramanmaraş’ta güzergah güncellendi

Kahramanmaraş’ta güzergah güncellendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 36 B ve 38 numaralı toplu taşıma hatlarının son duraklarında değişikliğe gitti.

16 Nisan 2021 Cuma 17:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda, 36 B ve 38 numaralı hatlar Sular Akademi Hastanesi’ne de ulaşım sağlayacak. Değişikliğin ardından ilk sefer 19 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Düzenlemeyle birlikte, ‘36 B’ hattı gidiş istikametinde; Sular Akademi - Ulu Camii - Şekerdere - Kültür Mah. - 12 Şubat Parkı - Adliye - Üngüt - Organize Sanayi, dönüş istikametinde ise; Organize Sanayi - Üngüt - Adliye - 12 Şubat Parkı - NFK Kültür Merkezi - Şekerdere - Piazza - Sular Akademi Hastanesi rotasını takip edecek. 38 numaralı hat ise gidişte; Sular Akademi Hastanesi - Büyükşehir Belediye - Şekerdere - NFK Kültür Merkezi - Tekerek Yolu - Mevsim Sitesi - KSÜ Avşar Kampüs, dönüş istikametinde de; KSÜ Avşar Kampüsü - Mevsim Sitesi - Tekerek Yolu - NFK Kültür Merkezi - Şekerdere - Piazza - Sular Akademi Hastanesi’ni duraklarında seyredecek.

Son Güncelleme: 16.04.2021 18:53
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