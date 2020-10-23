Kahramanmaraş’ta İlk Ve Orta Okulların Tamamında Eğitim Başlıyor

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 80

KARAR TARİHİ : 22.10.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Ekim 2020 günü saat 17:00’da Vali Vekili Mahmut HERSANLIOĞLU Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıylailimizde alınan tedbirlere ek olarakeğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 08/10/2020 tarihli ve 14430520 sayılı yazısına istinaden ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

1. İlimiz merkez ve ilçelerindeki seyrek nüfusluyerlerde ve fiziki imkanları uygun olan ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde, 26.10.2020 Pazartesi gününden itibaren, haftanın beş günü, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması kaydıyla yüz yüze eğitim yapılmasına, bu karardan itibaren salgın sürecinde ilçelerimizin hangi okullarında yüz yüze eğitim verileceğine ilişkin kararların,salgın kurallarına tam anlamıyla riayet edilmesi şartıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınmasına,

2. Öğrenme kayıplarını azaltmak, salgın hastalık nedeniyle alınan koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında nüfus hareketliliğini en aza indirmek amacıyla,ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan pansiyonlardakalacak öğrencilerin gönüllülük esasına göre, salgın kurallarına tam anlamıyla riayet edilmesi şartıyla, tüm hafta boyunca pansiyonda kalarak, yüz yüze öğrenimlerine devam etmelerine,

3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına, 8. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.