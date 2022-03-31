Kahramanmaraş’ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Uluslararası Demokrasi Enstitüsü (NDI) tarafından Kadına Şiddetle Mücadele İçin ‘Birlikte Varız’ Çalıştayı gerçekleştirildi. Clarion Hotel’de gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, NDI Proje Koordinatörü Bahar Özden ile STK, dernek ve vakıfların kadın temsilcileri de yer aldı.

Kadınlara Yönelik Çalışmalarımız Artarak Devam Ediyor

Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye Belediyeler Birliği ve Uluslararası Demokrasi Enstitüsü (NDI) tarafından organize edilen bu program neticesinde yerelde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK’ların kadına şiddete ilişkin politika ve hizmet uygulamalarını ve bu alandaki iş birliğini geliştirmesi amaçlanıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede bir eylem planı da oluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür çalışmaların destekçisi olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz. Çalıştayımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.