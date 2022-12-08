Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimi yapıldı

Polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve lastiklerin diş derinliklerini inceledi. Uygulamada otogardan çıkan otobüslerin lastikleri "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Denetimde otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurullara uymayanlara 1152 lira ceza kesileceği ve lastik değiştirene kadar yola devam etmelerine müsaade edilmeyeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey yaptığı açıklamada; "Tüm Türkiye’de de olduğu gibi bizde de 1 Aralık-1 Nisan arası kış lastiği uygulaması başlamış bulunmakta. Ticari araçlar için zorunluluk arz etmekte, hususi araçlarla ilgilide biz diğer sürücülerin can güvenliği anlamında ve bunların yol hakkı saygı anlamında hususi araçlarda da özellikle kış lastiği uygulamasını tavsiye ediyoruz. Şuan yapmış olduğumuz uygulama öncelikle vatandaşı bilinçlendirme anlamında yine de biz yazılacak ceza miktarını şuan itibariyle 1152 TL olarak söyleyelim.”

KIŞ LASTİĞİ İLE KAR LASTİĞİ FARKLI LASTİKTİR

Ulubey, açıklamasının devamında ise, “Yeni yılda 1 Ocak’tan itibaren yeni bir güncellemede ceza miktarı artacaktır. Kış lastiği ve kar lastiği algısı var bu ise 7 derecenin altında kış lastiği kullanımı özellikle ticari araçlarda zorunlu oldu ki kış lastiği sert hava koşullarında yeri kış lastiğinin daha rahat tuttuğu bilinmekte. Bunu vatandaşımıza özellikle ikaz etmek istiyoruz. Ticari araç haricinde ki diğer sürücülerimizin de bu konuda ki hassasiyet bekliyoruz bu hepimizin yol güvenliğine ve hayatına saygı anlamında önemlidir.

KIŞ LASTİĞİ TAKILMADAN YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Uygulama yeni başladığı için ceza işlemi henüz uygulamadık, ceza işlemi uygulandığı zaman şöyle bir şey yapılıyor kış lastiği eğer uygun değilse kullanılmamışsa ceza işlem uyguladıktan sonra ilk yerleşim yerine kadar izin belgesi veriliyor vatandaş o anda mağdur olmasın diye ilk yerleşim yerinde tekrar kış lastiği taktırmadan yola devam edemeyecek” ifadelerine yer verdi.