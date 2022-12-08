Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...

Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimi yapıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey, Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt, Şehirlerarası Otogarı'nda başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti.

Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimi yapıldı

Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimi yapıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey, Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt, Şehirlerarası Otogarı'nda başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti.

08 Aralık 2022 Perşembe 10:48

Polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve lastiklerin diş derinliklerini inceledi. Uygulamada otogardan çıkan otobüslerin lastikleri "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Denetimde otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurullara uymayanlara 1152 lira ceza kesileceği ve lastik değiştirene kadar yola devam etmelerine müsaade edilmeyeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey yaptığı açıklamada; "Tüm Türkiye’de de olduğu gibi bizde de 1 Aralık-1 Nisan arası kış lastiği uygulaması başlamış bulunmakta. Ticari araçlar için zorunluluk arz etmekte, hususi araçlarla ilgilide biz diğer sürücülerin can güvenliği anlamında ve bunların yol hakkı saygı anlamında hususi araçlarda da özellikle kış lastiği uygulamasını tavsiye ediyoruz. Şuan yapmış olduğumuz uygulama öncelikle vatandaşı bilinçlendirme anlamında yine de biz yazılacak ceza miktarını şuan itibariyle 1152 TL olarak söyleyelim.”

KIŞ LASTİĞİ İLE KAR LASTİĞİ FARKLI LASTİKTİR

Ulubey, açıklamasının devamında ise, “Yeni yılda 1 Ocak’tan itibaren yeni bir güncellemede ceza miktarı artacaktır. Kış lastiği ve kar lastiği algısı var bu ise 7 derecenin altında kış lastiği kullanımı özellikle ticari araçlarda zorunlu oldu ki kış lastiği sert hava koşullarında yeri kış lastiğinin daha rahat tuttuğu bilinmekte. Bunu vatandaşımıza özellikle ikaz etmek istiyoruz. Ticari araç haricinde ki diğer sürücülerimizin de bu konuda ki hassasiyet bekliyoruz bu hepimizin yol güvenliğine ve hayatına saygı anlamında önemlidir.

KIŞ LASTİĞİ TAKILMADAN YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Uygulama yeni başladığı için ceza işlemi henüz uygulamadık, ceza işlemi uygulandığı zaman şöyle bir şey yapılıyor kış lastiği eğer uygun değilse kullanılmamışsa ceza işlem uyguladıktan sonra ilk yerleşim yerine kadar izin belgesi veriliyor vatandaş o anda mağdur olmasın diye ilk yerleşim yerinde tekrar kış lastiği taktırmadan yola devam edemeyecek” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’da Teknokent İçin İlk Adım Atıldı
Elbistan’da Teknokent İçin İlk Adım Atıldı
Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a geliyor!
Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a geliyor!
Başkan Okumuş’tan Parmakla Gösterilecek Spor Kompleksi
Başkan Okumuş’tan Parmakla Gösterilecek Spor Kompleksi
Dulkadiroğlu Şelale Park İnşaatı Devam Ediyor
Dulkadiroğlu Şelale Park İnşaatı Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber