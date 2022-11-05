Kahramanmaraş’ta Minik Yürekler Söyledi, Müzikseverler Eşlik Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; resim sergisinden konferansa, tiyatro gösterisinde söyleşiye çeşitli kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmayı sürdürüyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çocuk Korosu, ilk kez dinleyiciler karşısına çıktı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Serap Yağmur İlhan şefliğinde gerçekleştirilen konserde koro; Arkadaşım Eşek, Bilmece, Hayat Bayram Olsa, Senden Daha Güzel, Sevdan Olmasa, Memleketim gibi birbirinden değerli eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Minikler ve saz heyeti, performansıyla dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Program, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan tarafından koro üyeleri ve saz heyetine teşekkür belgesi takdimiyle noktalandı.