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Başkan Güngör, 6. Uluslararası tekstil zirvesi’ne katıldı

KMTSO tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi’ne katılan Başkan Güngör, “Hamdolsun girişimcilerimizin ve hemşehrilerimizin gayretleriyle tekstil şehrimizde son derece önemli bir konuma geldi. Sektöre emek veren tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, 6. Uluslararası tekstil zirvesi’ne katıldı

Başkan Güngör, 6. Uluslararası tekstil zirvesi’ne katıldı

KMTSO tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi’ne katılan Başkan Güngör, “Hamdolsun girişimcilerimizin ve hemşehrilerimizin gayretleriyle tekstil şehrimizde son derece önemli bir konuma geldi. Sektöre emek veren tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 16:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi’ne katıldı. Programda Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri, sanayici ve işadamları yer aldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın tekstilde çok büyük ilerleme kaydettiğini ve Türkiye’de bu alanda ön sıralarda yer aldığını belirterek sektöre verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

“Tekstilin Öncü Şehirlerinden Biriyiz”

Kahramanmaraş’ın tekstilde öncü şehirlerden birisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız birçok sektörde olduğu gibi tekstilde de öncü rol oynuyor. Hamdolsun girişimcilerimizin ve hemşehrilerimizin gayretleriyle tekstil şehrimizde son derece önemli bir konuma geldi. Geçtiğimiz gün bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı’nın açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi’ne katıldık. Sanayici ve işadamlarımızla bir araya geldik. Sektöre emek veren tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Başkan Güngör6. Uluslararası Tekstil Zirvesi’ne Katıldı
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