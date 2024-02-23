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Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
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Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!

Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

23 Şubat 2024 Cuma 16:37

Mesajında dua temennisinde bulunan Başkan Okay, şunları söyledi: “Bağışlanma, af ve günahlardan arınma gecesi olan Berat Kandilimiz, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunmaktadır. Başta aziz hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin, Berat Gecesi’ni canı gönülden kutluyorum. Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyor, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.Allah’a emanet olun.”

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Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
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