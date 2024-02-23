TUSAŞ yatırımının detayları anlatıldı!

Ticaret Borsası’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Ali Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “Dün imza törenini gerçekleştirdiğimiz ortak girişim anlaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ımız için yüz yıllık bir dönüşüm faaliyetinin de startını vermiş olduk. Bu konuda sayın bakanımız ve milletvekillerimizin de çok büyük emekleri var, hepsine çok teşekkür ederiz. Birçok sektörde dönüşüm yaşanacak. 100’e yakın firmamız ciddi manada bizimle beraber çalışmalar yürütüyor. Tekstil ve mutfak eşyaları üretim sektöründen sonra savunma sanayii sektörü Kahramanmaraş’ın lokomotif sektörü olacak” dedi.



BULUNTU: KAHRAMANMARAŞ, SAVUNMA VE HAVACILIĞIN İKİNCİ MERKEZİ OLACAK

Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’a geldiğinde TUSAŞ’ın yapmış olduğu yatırım neticesinde, şehrimizin Kahraman Kazan’dan sonra savunma sanayiinde ikinci büyük il olacağını söylemişti. Geldiğimiz süreçte görüyoruz ki, Kahramanmaraş gerçek anlamda 2’nci büyük şehir konumuna ulaştı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak kurduğumuz şirketin adı ‘Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş.’ TUSAŞ ile birlikte ortaklık sözleşmesine istinaden de kuracağımız ana şirketimizin adı da ‘Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Sanayi A.Ş.’

“ŞİRKET, 20 KİŞİLİK YÖNETİM KURULUNDAN OLUŞACAK”

Ortaklığa baktığımız zaman bu ana şirketimizde TUSAŞ’ınpayı yüzde 30,bizim kurmuş olduğumuz Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş’nin payı ise yüzde 70 olacak. Pay dağılımını kendi kurmuş olduğumuz ana şirket üzerine gerçekleştireceğiz. Şirket, 20 kişilik yönetim kurulundan oluşacak. 2’si TUSAŞ, 5’i ise bizim kurduğumuz şirket üzerinden belirlenmiş olan yönetim kurulu ile yönetilecek. Yönetim kurulu başkanı TUSAŞ tarafından belirlenecek.

“MİNİMUM HİSSE BEDELİ 100 BİN DOLAR”

En az 25 yıl ortaklık şartıyla TUSAŞ bu ortaklığı devam ettirecek. Bu projelerin geliştirilmesinde ve yapımında milyonlarca hatta milyarlarca dolar para harcanıyor. TUSAŞ dünyada akredite olmuş 400 şirket arasında bulunuyor. Uçak yapısalları bakımından açılışını yaptığımız tesis, uçak ve helikopter parçaları üretimi için faaliyete başladı. Bizim kuracağımız şirketin yapımı içinde havaalanının bitişiğine 500 dönüm arazi üzerine en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Belediyemiz ve vekillerimiz de bu konunun sıkı takibindeler. Şirketin minimum hisse bedeli 100 bin dolar üzerinden belirlenecek olup hemen hemen herkes ortak olabilecek.Ön talepleri alacağız. Bu talepleri aldıktan sonra da gerekli güvenlik soruşturmaları yapıp sonra bu şirkete ortak olmayı isteyen herkes bu şirketler ve bu şartları da kabul ettikten sonra bu şirkete ortaklığını kabul edeceğiz.”

KİRİŞCİ: TUSAŞ YATIRIMI KAHRAMANMARAŞ’A ARTILAR GETİRECEK

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise konuşmasında şunları söyledi: “Kahramanmaraşlı girişimciler olarak 1984 yılındaki verilen teşvikleri nasıl yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüştürüldüğünü hepimiz biliyoruz. 2024 yılının bir ürünü olan TUSAŞ yatırımı, bu işin birinci basamağıdır. Bu kahraman şehri bu atılan adımlarla beraber Türkiye'deki savunma sanayimizin uzay ve havacılıkla ilgili faaliyetlerimizin tam da yüreğinde yer alacakların ben inanıyorum. Bu Kahramanmaraş'ın sadece sanayisinde yeni bir tercih alanı olmaktan çıkacak, Kahramanmaraş’ın psikolojisine, ekonomisine ve sosyolojisine her bakımdan artılar getirecektir. Bu memleketin yetiştirdiği evlatlar, sadece alın teri dökenleri değil, akıl teri dökenleri de bu şehirde istihdam edecektir. Savunma Sanayii Başkanlığı’mız aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize vermiş olduğu bu destek önemliydi. İkinci önemli kısmı Kahramanmaraş'taki bu TUSAŞ yatırımıydı. Bu yatırım, hepimize bunların gelecekte nasıl bir Kahramanmaraş inşa edilebileceğimiz konusunda somut bir delil. Bu çerçevede de bu tesisle beraber artık Kahramanmaraş iplikteki, tekstildeki paylarının ötesine geçecek.

“ARTIK TEKNOFEST’E AŞIK BİR KUŞAĞIN BU ÜLKEYE HAKİM OLMASINI İSTİYORUZ”

TUSAŞ’ın bir diğer önemli hususu; hemen havalimanının yanında Kahraman Kazan’dan sonra Kahramanmaraş'ın taşrada birinci yerleşkesi olacak olması. İnşallah çok kısa sürede bu konuda yol katedilmiş olacak. Bizim iki tane üniversitemiz var; biri Sütçü İmam Üniversitesi diğeri de İstiklal Üniversitesi. İstiklal Üniversitesi kurulduğu günden bugüne 5 yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef arzuladığımız düzeyde bir gelişim sergileyememişti. Ama inşallah İstiklal Üniversitemiz genel konseptli üniversite olmaktan çıkarak, bu işe odaklı kurulmuş, fakülteleri ve enstitüleriyle birlikte Türkiye'nin dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olacak. Bu çerçevede de atılmış bir adım var zaten bu da Air-Bus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu. Bu Yüksekokuldaki süreç de hızla ilerlemektedir. Sonraki de Cumhurbaşkanımızın duyurduğu TUBİTAK’a bağlı bilim merkezleri. Biz artık Teknofest’eâşık bir kuşağın bu ülkeye hakim olmasını diliyoruz. Bu akıl teri döken kuşak, teknoloji için, bu ülke için çaba sarf eden gençler olacaktır.”