Fatih Mehmet Ceyhan “Bu sevgi selinin arkasında kimse duramaz”

31 Mart yerel seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri ve batı köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sürdüren Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, Orman dairesi bölgesinde esnaflarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ceyhan, vatandaşların kendilerine olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. İlgi ve alakanın artık sevgi seline döndüğünü belirten Ceyhan, bu sevgi selinin karşısında kimsenin duramayacağını dile getirdi.

HER GEÇEN GÜN MORALİMİZ ARTIYOR

Ceyhan; “Her geçen gün bizim ziyaretlerimiz devam ediyor. Aynı oranda vatandaşlarımızın bize olan ilgi ve alakası da artıyor. Her gün moralimiz yükselerek devam ediyor. Halkımızın bize olan teveccühünün de arttığını görerek bir an önce 31 Mart’ın gelmesini bekliyoruz. Bugünde Karacaoğlan Mahallesi’ndeydik. Orada tüm esnaf arkadaşlarımızı tek tek ziyaret ettik. Esnaf arkadaşlarımızdan güzel tepkiler aldık, yoğun ilgi aldık. Bu ilgi ve alaka artık sevgi seli olmaya gidiyor. Bu sevgi selinin karşısında kimse duramaz. 31 Mart gecesi bayrağı Onikişubat Belediyesi’ne hep birlikte dikeceğiz. Buna inancımız tam, her geçen gün inancımız artmaktadır. Moralimiz yükselmektedir. İnşallah Rabbim kazasız, belasız bu zaferi hepimize nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BİZ BELEDİYEYİ VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Orman dairesindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Zeytindere, Öşlü ve Karadere Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ceyhan, belediye başkanı seçilmeleri durumunda hep birlikte yöneteceklerini söyledi. Bu mahallelerdeki sorunları çözümünü bildiklerini ifade eden Ceyhan; “Bu köyler; benim evim, benim köyüm, benim mahallem. Gerçekten güzel bir karşılama ile bizi karşıladılar. İlk önce Zeytindere’deydik. Muhtar adaylarımızı ziyaret ettik. Hepsiyle bir arada olmaktan ve onlarla hasbihal etmekten mutluluk duyuyorum. Onların dertlerini dinliyoruz. İnşallah onların dertlerini çözme adına 1 Nisan’da gerekli hamleleri yapacağız. Onlarda bize inanıyor. En son Karadere’ye gittik, saat biraz geç olmasına rağmen gördük ki oradaki hemşerilerimiz bizi heyecanla beklemekteler. Oranın sorunları dinledik, potansiyelini dinledik. Problemlerin çözümü noktasında nasıl hareket edeceğimizi konuştuk. Biz buraları hep birlikte yöneteceğiz. Bunlarda bizim oradaki hemşerilerimize sözümüzdür. Onlar artık bize güveniyorlar ve bize inanıyorlar. Biz Yeniden Refah Partisi’nin genç kadroları olarak inşallah Onikişubat’ı fethedeceğiz” diye konuştu.

BU MAHALLELERİMİZİ HEP ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜLER

Mevcut yönetimin batı mahallelerini hep çantada keklik gördükleri için hizmet konusunda ilgi ve alaka göstermediklerinin altını çizen Ceyhan, Yeniden Refah Partisi yönetiminde bu sorunların çözüleceğini belirtti. Ceyhan; “Şehrimizi yöneten arkadaşlar yıllardır Cumhurbaşkanımızın vatandaştaki kredisini kullanarak burada çalışmadılar. Yan gelip, yattılar. Milletimiz artık buna “Yeter” diyor. Özellikle de batı köylerimizin çok büyük problemleri var. Fatmalı Mahallesi’nde taziye evi yok, Kale’de su yok. Haftada 2 gün su geliyormuş. Ne yazık ki kanalizasyon problemleri var. İnternet problemleri bütün batı köylerimizde var. Uzaktan eğitim almaya çalışan çocuklarımız, Dünyayla iletişim halinde olmaya çalışan kardeşlerimiz internet olmadan bu çağda bu hayatı nasıl sürdürsünler? Bu sorunları halletmek zor değil. Ancak bu zamana kadar bu şehri yönetenler bunlardan uzak kalmışlar. Bu mahallelerimizin oyunu çantada keklik görmüşler. Bu şekilde olduğu rehavetle davrandılar. Bu sorunları çözme adına ilgi ve alaka geride kaldı. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ayağı yere basan projelerimizle, eğitimli kadrolarımızla gerekenleri yapacağız. Sizlerin halinden en iyi biz anlarız. Ekibimiz, he bu taraflardaki mahallelerde yetişti” ifadelerini kullandı.