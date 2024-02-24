KİÜ ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı!

KİÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen ve 2 üniversite arasında öğrenci ve personel hareketliliği, araştırma ve kültürel değişim projeleri ile ortak işbirliği programlarını kapsayan protokol, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri AlovsetAmirbeylitarafından imzalandı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Adalet eski Bakanı MehemmedAkberov, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, KİÜ Genel Sekreteri Cemil Toktay, KİÜ Rektör Danışmanı Mustafa Tuncer Okumuş ve KİÜ Dış İlişkiler Merkez Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Peksoy’un da yer aldığı protokolde, karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleri iletildi.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, kardeş ülke Azerbaycan’ın saygın yükseköğretimkurumlarından Hazar Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Amirbeyli ve Akberov’uKİÜ’de konuk etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Fettahlıoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan arasındaki iş ve gönül birliği herkesin malumu. Yürütülen ilişkilerimiz her zaman ‘iki devlet, tek millet’ anlayışıyla sürmüştür. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından tüm Azerbaycan halkının hem maddi hem de manevi desteğini yanımızda hissettik. Bugün şehrimizin depremde hasar alan bir bölgesi Azerbaycan Hükümeti tarafından inşa ediliyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu günde iki ülke arasındaki dayanışma halkasına bir yenisini ekledik ve üniversitemiz ile Hazar Üniversitesi arasında protokol yaptık. Önümüzdeki süreçte üniversitelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesini ümit ediyor, bugün aramızda olamayan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Bakan adına protokolü imzalıyorum. Hayırlı-uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri AlovsadAmirbeyli de konukseverliği dolayısıyla Prof. Dr. Fettahlıoğlu’na teşekkür etti. İşbirliği protokolünün iki üniversite arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirten Amirbeyli, “Gerçekten hem Azerbaycan hem de Türkiye birbirini gönül coğrafyası olarak niteleyen ülkeler. Bugün de evimizde gibiyiz ve çok verimli neticeler vereceğini ümit ettiğimiz bir protokol yapıyoruz. Biz zaten her zaman Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Bakan ile istişare halindeyiz. İstiklal Üniversitesi’nin de Teknik Üniversiteye dönüştürülmüş olmasını büyük bir memnuniyetle öğrendik. İlerleyen süreçte her iki üniversitenin arasındaki işbirliği ve dayanışma artarak devam edecek. Konukseverlikleri dolayısıyla bir kez daha Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra taraflar işbirliği protokolünü imzalarken, Prof. Dr. Fettahlıoğlu günün anısına Amirbeyli’yeplaket takdiminde bulundu.