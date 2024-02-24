Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

KİÜ ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KİÜ ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı!

KİÜ ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

24 Şubat 2024 Cumartesi 10:27

KİÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen ve 2 üniversite arasında öğrenci ve personel hareketliliği, araştırma ve kültürel değişim projeleri ile ortak işbirliği programlarını kapsayan protokol, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri AlovsetAmirbeylitarafından imzalandı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Adalet eski Bakanı MehemmedAkberov, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, KİÜ Genel Sekreteri Cemil Toktay, KİÜ Rektör Danışmanı Mustafa Tuncer Okumuş ve KİÜ Dış İlişkiler Merkez Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Peksoy’un da yer aldığı protokolde, karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleri iletildi.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, kardeş ülke Azerbaycan’ın saygın yükseköğretimkurumlarından Hazar Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Amirbeyli ve Akberov’uKİÜ’de konuk etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Fettahlıoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan arasındaki iş ve gönül birliği herkesin malumu. Yürütülen ilişkilerimiz her zaman ‘iki devlet, tek millet’ anlayışıyla sürmüştür. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından tüm Azerbaycan halkının hem maddi hem de manevi desteğini yanımızda hissettik. Bugün şehrimizin depremde hasar alan bir bölgesi Azerbaycan Hükümeti tarafından inşa ediliyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu günde iki ülke arasındaki dayanışma halkasına bir yenisini ekledik ve üniversitemiz ile Hazar Üniversitesi arasında protokol yaptık. Önümüzdeki süreçte üniversitelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesini ümit ediyor, bugün aramızda olamayan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Bakan adına protokolü imzalıyorum. Hayırlı-uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri AlovsadAmirbeyli de konukseverliği dolayısıyla Prof. Dr. Fettahlıoğlu’na teşekkür etti. İşbirliği protokolünün iki üniversite arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirten Amirbeyli, “Gerçekten hem Azerbaycan hem de Türkiye birbirini gönül coğrafyası olarak niteleyen ülkeler. Bugün de evimizde gibiyiz ve çok verimli neticeler vereceğini ümit ettiğimiz bir protokol yapıyoruz. Biz zaten her zaman Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Bakan ile istişare halindeyiz. İstiklal Üniversitesi’nin de Teknik Üniversiteye dönüştürülmüş olmasını büyük bir memnuniyetle öğrendik. İlerleyen süreçte her iki üniversitenin arasındaki işbirliği ve dayanışma artarak devam edecek. Konukseverlikleri dolayısıyla bir kez daha Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra taraflar işbirliği protokolünü imzalarken, Prof. Dr. Fettahlıoğlu günün anısına Amirbeyli’yeplaket takdiminde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KİÜ Ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Işbirliği Protokolü Imzaladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “31 Mart’ta Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği sağlayacağız”
Başkan Güngör; “31 Mart’ta Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği sağlayacağız”
Ak Parti Kahramanmaraş seçim ofisleri hizmete açıldı!
Ak Parti Kahramanmaraş seçim ofisleri hizmete açıldı!
Muhammed Aydoğar “Şehirde sayacak belediye hizmeti yok”
Muhammed Aydoğar “Şehirde sayacak belediye hizmeti yok”
Fatih Mehmet Ceyhan “Bu sevgi selinin arkasında kimse duramaz”
Fatih Mehmet Ceyhan “Bu sevgi selinin arkasında kimse duramaz”
TUSAŞ yatırımının detayları anlatıldı!
TUSAŞ yatırımının detayları anlatıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber