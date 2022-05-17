Kahramanmaraş’ta sendikaya özel eğitim indirimi

Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş İl başkanlığı tarafından Mehmet Ceyhan Eğitim Kurumlarında sendikaya üye çalışanlara özel eğitim indirimi yapılması için anlaşma imzalandı.

Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş İl başkanı Murat Arifoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;





“Hak-iş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Başkanlığımıza bağlı, Öz Sağlık-İş Sendikası, Hizmet-iş Sendikası, Öz Orman-İş sendikası, Öz Güven-sen Sendikası ve OLEYİS Sendikası Üyelerimize özel, Mehmet Ceyhan Eğitim Kurumları (Ana sınıfı,İlkokul,Orta okul,Üniversite hazırlık,KPSS,LGS,DGS, ALES) ile yüzde 20 indirim anlaşması yapılmıştır. Tüm üye arkadaşlarımıza hayırlı olsun.” Dedi.