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Kahramanmaraş’ta sosyal konut projesinin temeli atıldı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında TOKİ konutlarının temel atma töreni, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta sosyal konut projesinin temeli atıldı!

Kahramanmaraş’ta sosyal konut projesinin temeli atıldı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında TOKİ konutlarının temel atma töreni, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştirildi.

25 Ekim 2022 Salı 15:38

Kahramanmaraş'ta TOKİ konutları Pazarcık ilçesi yukarı Pazarcık Mahallesi'nde, 23 bin 219 dekarlık alanda 908 ada 271 parsel numaralı arsa üzerine inşa edilecek.

TOKİ’nin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş iline genelde 3 bin 101 konut inşa edilecek. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 210 konut, 2 yılda tamamlanacak.

Kahramanmaraş özeline bakıldığında kent merkezine 1070, Elbistan’a 750, Afşin’e 500, Türkoğlu’na 250, Pazarcık’a 210, Göksun’a 200, Çağlayancerit'e 121 adet konut inşa edilecek. Böylece Kahramanmaraş’a toplamda 3 bin 101 konut yapılması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 25.10.2022 18:58
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Kahramanmaraş’ta Sosyal Konut Projesinin Temeli Atıldı!
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