Kahramanmaraş’ta vatandaş AKEDAŞ’a isyan etti

Kahramanmaraş’ta Kapıçam bölgesinde bulunan aydınlatma ışıklarının gün ağarmasına rağmen açık tutulması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Elektrik fiyatlarının cep yaktığı dönemde böyle bir israfın yaşanmasına teki gösteren bir vatandaş, aracıyla bölgeden geçerken yaşanan israfı fotoğrafladı. AKEDAŞ’ın konuya özen göstermelerini talep etti.

Bölgedeki ışıkların 1 haftadır yandığını öne süren vatandaş, durumu AKEDAŞ’a bildirdiğini ancak bir çözüm üretilmediğini belirtiyor.

AKEDAŞ'A YÖNELİK ENERJİ İSRAFI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Öte yandan, AKEDAŞ'a yönelik benzer şikaytlerin sayısı artışa geçti.

Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta basına yansıyan bir haberde yine benzer bir olay yaşanmıştı.

Haberde, Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Tekir Mahallesinde bulunan sokak lambalarının açık tutulduğu bilgisi verilmişti.

Bölge sakinleri ise ‘Vurdumduymazlık’ olarak nitelendirdikleri enerji israfıyla ilgili “Fatura ödemesini bir gün geciktirsek hemen anında kesme işlemi için sabahın erken saatlerinde gelip elektriği kesiyorlar. Tekir mahallesinde bu lambalar öğle saatlerine kadar yanıyor ama ne gelen var, ne giden. Genel aydınlatma yönetmenliği kapsamında olan sokak lambası giderleri ilgili bakanlık bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla AKEDAŞ çalışanlarının işini iyi yapmamasından doğan bu israfın da parasını yine biz ödüyoruz.”diyerek tepki göstermişti.