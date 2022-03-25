Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Kahramanmaraş’ta vatandaş AKEDAŞ’a isyan etti

Kahramanmaraş’ta, caddedeki aydınlatma lambalarının bir haftadır açık olduğunu öne süren bir vatandaş AKEDAŞ’a isyan etti.

Kahramanmaraş’ta vatandaş AKEDAŞ’a isyan etti

Kahramanmaraş’ta vatandaş AKEDAŞ’a isyan etti

Kahramanmaraş’ta, caddedeki aydınlatma lambalarının bir haftadır açık olduğunu öne süren bir vatandaş AKEDAŞ’a isyan etti.

25 Mart 2022 Cuma 12:01
banner459

Kahramanmaraş’ta Kapıçam bölgesinde bulunan aydınlatma ışıklarının gün ağarmasına rağmen açık tutulması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Elektrik fiyatlarının cep yaktığı dönemde böyle bir israfın yaşanmasına teki gösteren bir vatandaş, aracıyla bölgeden geçerken yaşanan israfı fotoğrafladı. AKEDAŞ’ın konuya özen göstermelerini talep etti.

Bölgedeki ışıkların 1 haftadır yandığını öne süren vatandaş, durumu AKEDAŞ’a bildirdiğini ancak bir çözüm üretilmediğini belirtiyor.

AKEDAŞ'A YÖNELİK ENERJİ İSRAFI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Öte yandan, AKEDAŞ'a yönelik benzer şikaytlerin sayısı artışa geçti. 

Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta basına yansıyan bir haberde yine benzer bir olay yaşanmıştı.

Haberde, Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Tekir Mahallesinde bulunan sokak lambalarının açık tutulduğu bilgisi verilmişti.

Bölge sakinleri ise ‘Vurdumduymazlık’ olarak nitelendirdikleri enerji israfıyla ilgili “Fatura ödemesini bir gün geciktirsek hemen anında kesme işlemi için sabahın erken saatlerinde gelip elektriği kesiyorlar. Tekir mahallesinde bu lambalar öğle saatlerine kadar yanıyor ama ne gelen var, ne giden. Genel aydınlatma yönetmenliği kapsamında olan sokak lambası giderleri ilgili bakanlık bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla AKEDAŞ çalışanlarının işini iyi yapmamasından doğan bu israfın da parasını yine biz ödüyoruz.”diyerek tepki göstermişti.

Son Güncelleme: 25.03.2022 12:20
Anahtar Kelimeler:
LambaElektrikİSRAFAKEDAŞKahramanmaraş’ta Vatandaş AKEDAŞ’a Isyan Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO’lu öğrencilerden yapay zeka başarısı
SANKO’lu öğrencilerden yapay zeka başarısı
Kaybolan vicdan, tatile çıkan merhamet, ve kayıplara karışan insan'lık aranıyor
Kaybolan vicdan, tatile çıkan merhamet, ve kayıplara karışan insan'lık aranıyor
"Dünyanın en saçma binası"nda yıkım çalışmaları sürüyor
"Dünyanın en saçma binası"nda yıkım çalışmaları sürüyor
KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı
KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kahramanmaraş'a geliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kahramanmaraş'a geliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber