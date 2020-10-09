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Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor

1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda son başvuru tarihi 30 Ekim Cuma.

Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor

Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor

1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda son başvuru tarihi 30 Ekim Cuma.

09 Ekim 2020 Cuma 18:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda başvurular devam ediyor. Şiir, öykü ve deneme yarışmalarından portre ve Aşık Mahzuni Şerif Besteleri ses yarışmasına kadar farklı kategorilerde ödüllü yarışmalar gerçekleştiriliyor. Son başvurunun 30 Ekim Cuma olduğu yarışmalar ile ilgili detaylar, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden yayınlanıyor.

Öykü, Şiir ve Deneme

Uluslararası etkinlik içerisinde, Yetişkinler ve Liseler arası olmak üzere iki farklı kategoride öykü, şiir ve deneme yarışmaları yer alıyor. Yetişkinler arası gerçekleştirilen yarışmaya ülke genelinde 18 yaş üstü tüm sanatseverler katılabiliyor. Liseler arası kategorisindeki yarışmaya ise ülke geneli lise ve dengi (resmî ve özel) okullarda öğrenim gören tüm öğrenciler başvurabiliyor. Gerek yetişkinler gerekse liseler arası gerçekleştirilecek şiir, öykü ve deneme yarışmalarında konu serbest olarak belirlendi.

Aşık Mahzuni Şerif Besteleri

Aşıklık geleneğinin tanınırlığını artırma ve bu geleneğin sürdürülmesini özendirme amaçlı düzenlenen yarışmaya 15 yaş üstü tüm sanat severler katılabiliyor. Son başvurunun 30 Ekim Cuma olduğu yarışmada halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif’in eserlerinin bağlama eşliğinde seslendirilmesi gerekiyor. Türk Halk Müziği formuna uyulmasının istendiği yarışmada türkülerin süresi en fazla 5 dakika olarak belirlendi.

Portre Yarışması

Yarışmaya ülke genelindeki (resmi ve özel) ortaokullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabiliyor. Kahramanmaraşlı bir şair veya yazarın resmi / portresi ile katılım sağlanabilecek yarışmada çalışmaların ölçüsü 35 x 50 cm olarak belirlenmiştir. Resimler, yarışmacı katılım formu ile elden ya da posta yoluyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş adresine gönderilebilecek.

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