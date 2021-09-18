Kekil: Öğrenci merkezli çalışıyoruz!

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösterdiği günden bu yana eğitim sürecine olan modern bakış açısı ve öğrenci merkezli metotlarıyla, başarılı bir ivme kazanan Karaoğlan Eğitim Kurumları, çok kısa bir süre içinde ailelerin de öğrencilerin de en çok tercih ettiği eğitim kurumu oldu.

Karaoğlan Eğitim Kurumlarının eğitime ve öğrenciye yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunan Özel Karaoğlan Eğitim Kurumları Kahramanmaraş Şube Müdürü Yasin Kekil, “Karaoğlan Eğitim Kurumları, aslında Afşin Merkezli bir kurum. Afşin’de 1 kolej ve 3 tane eğitim kurumumuz var. Kahramanmaraş şubemizi ise 2021 yılının Haziran ayında faaliyete geçirdik ve ilk derslerimize başladık. Karaoğlan Eğitim Kurumlarında, gerçek anlamda birebir eğitim veriyoruz. Kahramanmaraş Şubemizde 6 tane sınıfımız 2 tane de sessiz salon dediğimiz etüt sınıflarımız var. Sınıf mevcutlarımız maksimum 12 kişiden oluşuyor. Biz aslında okula destek ve okulun eksiklikleriniz tamamlamak ve sınavlara hazırlık için burada öğrencilere, ailelere, velilere yardımcı oluyoruz” dedi.

“ TEMEL PRENSİBİMİZ; EĞİTİMDE YENİLİK ANLAYIŞI!”

Karaoğlan Eğitim Kurumlarının temel prensibinde “Eğitimde Yenilik” anlayışının var olduğunu aktaran Kekil, şöyle konuştu: “Eğitim anlayışımızda yenilik var. Öncelikle öğrenci merkezli çalışıyoruz, sınıf merkezli değil. Öğrenciyle birebir ilgileniyor, öğrencinin durumuna özel çalışma programları ve yöntemleri uyguluyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimizi doğru yönlendirme amacıyla eğitim koçlarımız var. Her 12 öğrencimize 1 eğitim koçu yardımcı oluyor. Diğer branşlarda da alanlarında başarılı öğretmen arkadaşlarımızla çalışıyoruz.”

“MODERN EĞİTİMDE NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONU YAPIYORUZ”

Öğrencileri sadece kurs merkezinde değil ailelerin de desteği ile evlerinde de takip ettiklerini dile getiren Kekil, şunları kaydetti: “Ders çalışma ve sınava hazırlıkta zamanı çok verimli kullanmak gerekiyor. Bu yüzden sadece kurs merkezimizde değil öğrencinin evde geçirdiği zamanı da daha kaliteli ve daha verimli geçirmesi gerekiyor. Biz de ailelerimizle işbirliğine giderek öğrencilerin bütüncül bir çalışma sistemi uygulamasını sağlıyoruz. Genel olarak baktığımızda modern eğitimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Çocuklarımıza değer vermeliyiz. Onlar bizim geleceğimiz; bu ülkenin, bu vatanın geleceği! Onlara; her çocuk değerlidir, her çocuk özeldir prensibiyle yaklaşmamız gerekiyor.”