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Kiü İslami İlimler Fakültesi Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Türkoğlu İslami İlimler Fakültesi’ne yaptırılacak olan Ömer Bin Hattab Camii’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Kiü İslami İlimler Fakültesi Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı

Kiü İslami İlimler Fakültesi Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Türkoğlu İslami İlimler Fakültesi’ne yaptırılacak olan Ömer Bin Hattab Camii’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

03 Temmuz 2022 Pazar 10:25
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Endonezya İmam Şafi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Hassan Hitou ve Ayman A.Y.P. Boodai tarafından yaptırılacak olan caminin temel atma töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Arapça eğitim veren İlahiyat Fakültelerinden birinin Türkoğlu’na kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Güvenç, “Başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugünde anlamlı bir günde bir aradayız. İmam Şafi Üniversitesi Rektörü ve tanınmış bir hadis ilmi sahibi olan değerli hocamız Mohammad Hassan Hitou, ‘Kahramanmaraş'a katkımız olsun’ diyerek, bu camiyi buraya kazandıracaklar. Ben bu yatırımı gerçekten anlamlı buluyorum. Ben bunu kardeşlik ve dostluk hukukunun bir gereği olarak görüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de, devletimizin, belediye başkanımızın ve hayırseverlerimizin katkılarıyla burada yeni binalar, yeni yurtlar yükselecek. Burada cehaleti yenip, Türkoğlu’nu bir bilim yuvası yapacağız. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi geliştirerek devam ettirsin diyorum” ifadelerini kullandı

KİÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Türkmen ise cami hakkında bilgiler verdi. Caminin Selçuklu Mimarisi ile inşa edileceğini söyleyen Türkmen, hayırseverlere teşekkür etti. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da İstiklal Üniversitesi’nin Türkoğlu’nun gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Okumuş, “2014 yılında fakültemiz ve meslek yüksekokulumuzun bulunduğu bu araziyi o zaman Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne tahsis etmiştik. Hayırsever işadamlarımızın katkılarıyla burada binalar yükselmeye başladı. Şimdi de yine bir hayırseverin katkılarıyla bu caminin temelini atıyoruz. İnşallah bir yıl sonra da açılışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Tören, caminin yapımını üstlenen Prof. Dr. Mohammad Hassan Hitou’nun yaptırdığı duanın ardından, temelin atılmasıyla son buldu.

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Kiü İslami İlimler Fakültesi Camii’nin Temeli Düzenlenen Törenle Atıldı
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