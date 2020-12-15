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KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) işbirliği ile “Çiçek Yetiştiriciliği” etkinliğe düzenledi.

KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi

KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) işbirliği ile “Çiçek Yetiştiriciliği” etkinliğe düzenledi.

15 Aralık 2020 Salı 14:58
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KMTSO, bir yıldır yaşanan pandemi sürecinin insanlar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojinin etkisini azaltmak amacıyla ''Çiçek Yetiştiriciliği'' etkinliği düzenledi.

Oda üyelerine, Sultan Üçüncü Murat’ın fermanıyla Topkapı Sarayını süsleyen Maraş Sümbülü, nasıl yetiştirilir eğitimi verildi.

Oda üyeleri aileleriyle birlikte ZOOM üzerinden “Sevgi gönüllerde açan çiçektir, sevgi ekmeye ne dersiniz?” sloganıyla davet edildi. 5 Aralıkta başlayan etkinlikte katılımcılara “Çiçek Yetiştiriciliği” eğitimi verildi.

Programa katılan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasında insanların mutlu olması ve mutlu etmesi gerektiğine dikkat çekti. Can, “Hayatı paylaşarak ve gülümseyerek kıymetlendirmeliyiz. Bu bizim toplumsal sorumluluğumuzdur.” diye konuştu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu konuşmasında ''Sosyal medyada harcadığımız zamanla birlikte çiçeklerimizi unuttuk.'' dedi. Balcıoğlu, “Bu öylesine bir çiçek yetiştiriciliği programı değil. Bu sevdamız olan Kahramanmaraş programı. Bugün “Maraş Sümbülü” ekeceğiz. Sultan Üçüncü Murat’ın fermanıyla Topkapı Sarayına getirilen ve has bahçeye ekilerek koruma altında olan Maraş Sümbülü. Biz de bunu unutmamak, yaşatmak istedik. Bu yüzden bu programı yaptık.” diye konuştu.

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KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
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