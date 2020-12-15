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EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor.

EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor.

15 Aralık 2020 Salı 15:34
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EXPO idari binasında Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ile ilgililer katıldı.

Toplantıda, organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesi amacıyla katılımcıların arttırılması, karşılıklı ticari ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi, tanıtım faaliyetleri ve yıllık çalışma programları gibi konular görüşüldü.

Yetkililer ayrıca, kendi alanlarındaki çalışmalarla ilgili Vali Coşkun'a bilgi verdi.

Coşkun, toplantının ardından gazetecilere, Onikişubat Belediyesinin şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında koordinasyon kurulu üyelerine gerekli bilgilendirmeleri yaptığını söyledi.

Çalışmalarda emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür eden Coşkun, yapılacak çalışmaları da istişare ettiklerini belirtti.

- Hedef 2 milyon ziyaretçi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de şehirlerin marka değerlerinin arttırılması ve tanıtımının yapılması için uluslararası organizasyonların çok önemli olduğunu ifade etti.

EXPO 2023'ün bu anlamda önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"EXPO 2023 şehrimiz adına en önemli uluslararası organizasyonlardan biri. Yurt içi ve dışından önemli sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Hedefimiz 2 milyon ziyaretçi. İnşallah şartlar normalleştiğinde, bu hedefe yaklaşacağımızı ve tutturacağımıza inanıyoruz. EXPO ile şehrimizin tanıtımının olması, ziyaretçilerimizin gelmesi kente çok önemli bir katkı olacak. Çok büyük bir EXPO sonrası da şehrimiz sosyal yaşam alanına sahip olacak."

Çalışmalar kapsamında şehrin batı girişinin de güzelleşeceğine değinen Güngör, çalışma alanını genişleterek bölgeyi rahatlatacaklarını belirtti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise EXPO 2023'e ev sahipliği yapacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bütün amaçlarının Kahramanmaraş'ın geleceğine katkı sağlamak olduğunu belirten Mahçiçek, "Toplantıda, bugüne kadar yaptığımız çalışmaları, hangi aşamada olduğumuzu, bundan sonraki çalışmalarımıza ne zaman başlayacağımızı, ne zaman sonuçlandıracağımızı görüştük. Belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sanayi ve ticaret odamızla beraber projelerle Kahramanmaraş'ı uluslararası ve ulusal düzeyde daha iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, EXPO 2023'ün gerçekleştirileceği alana protokol üyeleri tarafından fidan dikimi yapıldı.

Son Güncelleme: 15.12.2020 18:02
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