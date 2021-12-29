Ksü Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. Sefa Resim atandı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Makamında gerçekleştirilen törenle Doç. Dr. Ökkeş Bilal Başhekimlik görevini Prof. Dr. Sefa Resim’e devretti.

Törende konuşan ve idari görevlerin büyük bir özveri ve fedakârlık gerektirdiğini belirten Rektör Can, Başhekimlik görevini 3 yıl boyunca başarıyla sürdüren Doç. Dr. Ökkeş Bilal’e ve ekibine teşekkür etti.

KSÜ’nün nitelikli kadrosu ve gelişmiş altyapısıyla her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Can, üniversitenin bütün birimlerinde tesis ettikleri çalışma barışı ve huzurlu ortamın sunulan hizmetin kalitesini artırdığını söyledi.

Başhekim Prof. Dr. Sefa Resim’e görevinde başarı dileklerini ifade eden Rektör Can, günün hatırası için Prof. Dr. Sefa Resim ve Doç. Dr. Ökkeş Bilal’e çeşitli hediyeler takdim etti.

Kendisini bu göreve layık gören Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını ifade eden Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, pandemi sürecinde Başhekimlik görevini başarıyla yürüten Doç. Dr. Ökkeş Bilal’e teşekkürlerini sundu.

Devir-teslim töreninde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek ve Başhekim Yardımcıları da hazır bulundu.