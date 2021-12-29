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Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliği protokolü kapsamında Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içerisinde yer alan Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış töreni, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı

Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliği protokolü kapsamında Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içerisinde yer alan Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış töreni, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 18:46
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İş birliği protokolü kapsamında Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte toplamda 17 Şehirde 18 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılış töreni, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İzmir’in Foça ilçesinde katıldıkları törenle eş zamanlı olarak yapıldı.

Video konferans yöntemiyle diğer illerdeki Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri ile birlikte gerçekleştirilen Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Vali Yardımcısı Vekili ve Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Serkan Özel katıldı.

Açılıştan önce konuşan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, 2020 yılında hayata geçirilen protokol kapsamında yaklaşık 2 ay gibi bir sürede Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin yapımının tamamlandığını belirterek, “İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla faaliyete geçirdiğimiz binamız, 7 derslikte yaklaşık 90 hükümlümüzün eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. Covid-19 izinleri nedeniyle 148 hükümlümüzden ancak 20’si şu anda eğitim alıyor. Hükümlülerimiz döndüklerinde bu sayının çok daha fazla olacağına inanıyorum. Bu meslekî eğitim projesini hayata geçiren değerli bakanlarımıza, tüm katılımcılara ve tüm kurumlarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılış kurdelası kesildi.

Açılışın ardından Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve beraberlerindeki heyet, Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyarette bulundu. Sonrasında ise Ceza İnfaz Kurumu Semt Polikliniği ve Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’na ziyaretler gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 29.12.2021 19:39
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Türkoğlu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Törenle Açıldı
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