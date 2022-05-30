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Ksü Üskim Ve Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Laboratuvarları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) ile Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAM A.Ş.)arasında analiz hizmetlerinin paylaşımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Ksü Üskim Ve Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Laboratuvarları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ksü Üskim Ve Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Laboratuvarları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) ile Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAM A.Ş.)arasında analiz hizmetlerinin paylaşımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:38
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ÜSKİM laboratuvarları ve Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında yapılacak analizlerin karşılıklı olarak paylaşımını öngören işbirliği protokolü KSÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı, KAM A.Ş. Müdürü Hacı Mustafa Öz tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında KAM A.Ş. laboratuvarları ve ÜSKİM’in kendi imkânları çerçevesinde gerçekleştirdikleri test ve analizlerin yapılmasını hizmet alımı şeklinde karşılıklı olarak talep edebilecekler. Bu analizler için her iki taraf protokol kapsamında özel indirim oranları uygulayacak.

Çalışmalarda kullanılacak KAM A.Ş. laboratuvarında bulunan cihazların bakımı ve aktif hale getirilmesinde ÜSKİM personelinin tecrübelerinden faydalanılmasını öngören protokolle her iki tarafın nitelikli insan gücü ve teknik imkânlarıyla ortak katma değer ortaya konulması hedefleniyor.

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Ksü Üskim Ve Kahramanmaraş Altın Ve Mücevher Merkezi Laboratuvarları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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