KSÜ’de 19 Mayıs konferansı

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arhan Alpaslan ‘Milli Mücadelenin İlk Adımı: 19 Mayıs 1919’ başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

19 Mayıs 1919’ın Türk Milleti için önemli günlerden biri olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Erhan Alpaslan “Özgürlüğe, bağımsızlığa ilk adım o gün atılmıştır. Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basması ile başlamıştır.” dedi.

“Ülkesini içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarmak isteyen, ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlılığının kurtaracağına’ inanan Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkışı ile bütün ülkeyi aydınlatacak bir hareketi başlatmıştır. Yani Mustafa Kemal kurtuluş meşalesini Samsun’da 19 Mayıs 1919′da yakmıştır.” diyen Doç. Dr. Alpaslan, “Atatürk’ün milli birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek için çıktığı yolculuk, küllenen umutları canlandırmış, Anadolu insanın tek yumruk olmasını sağlamıştır.Atatürk Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması için giriştiği bu savaşta, tüm gücünü, millete olan inancından ve güveninden almıştır.” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının öncesinde ve sonrasında attığı adımları katılımcılarla paylaşan Doç. Dr. Erhan Alpaslan, “Kurtuluş Savaşı, hazırlık çalışmalarından Büyük Zafer’e kadar her yönü ile çok iyi tasarlanmış, umutların ve özlemlerin çığ gibi büyüyerek coşkuya ve zafere dönüştüğü kahramanlık destanımızdır.” Şeklinde konuştu.