KSÜ’de ‘Neşet Ertaş Türküleri’ Konseri Düzenlendi

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar’ın şefliğinde, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konser programına KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, akademik/idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı “Neşet Ertaş millet olarak hepimizin gönlünde yer almıştır. Bu büyük insan aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu ve hâlâ Türkülerini büyük bir zevkle dinlemekteyiz. Fakültemiz olarak daha önce Kahramanmaraş’ın yetiştirmiş olduğu Abdurrahim Karakoç ve Aşık Mahzuni Şerif adına konser programı düzenledik. Bugün de ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak bilinen Neşet Ertaş adına konser programı tertip ettik.” diyerek konser programının hazırlanmasında ve icrasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Neşet Ertaş’a ait birbirinden güzel türkülerin icra edildiği konser izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konser, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı’nın Şef Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar’a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.