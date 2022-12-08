Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini Anlatacak
Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini...
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...

KSÜ’de ‘Neşet Ertaş Türküleri’ Konseri Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından “Neşet Ertaş Türküleri” konseri düzenlendi

KSÜ’de ‘Neşet Ertaş Türküleri’ Konseri Düzenlendi

KSÜ’de ‘Neşet Ertaş Türküleri’ Konseri Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından “Neşet Ertaş Türküleri” konseri düzenlendi

08 Aralık 2022 Perşembe 19:30

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar’ın şefliğinde, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konser programına KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, akademik/idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı “Neşet Ertaş millet olarak hepimizin gönlünde yer almıştır. Bu büyük insan aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu ve hâlâ Türkülerini büyük bir zevkle dinlemekteyiz. Fakültemiz olarak daha önce Kahramanmaraş’ın yetiştirmiş olduğu Abdurrahim Karakoç ve Aşık Mahzuni Şerif adına konser programı düzenledik. Bugün de ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak bilinen Neşet Ertaş adına konser programı tertip ettik.” diyerek konser programının hazırlanmasında ve icrasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Neşet Ertaş’a ait birbirinden güzel türkülerin icra edildiği konser izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konser, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı’nın Şef Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar’a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’de ‘Neşet Ertaş Türküleri’ Konseri Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi Dualarla Hizmete Açıldı
Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi Dualarla Hizmete Açıldı
Elbistan’a 205 milyonluk yatırım!
Elbistan’a 205 milyonluk yatırım!
Afşin’de Atm’de Unutulan Parayı Polis Ekipleri Sahibine Teslim Etti
Afşin’de Atm’de Unutulan Parayı Polis Ekipleri Sahibine Teslim Etti
Hayrettin Güngör; “Emanetiniz kutlu, şerefiniz daim olsun”
Hayrettin Güngör; “Emanetiniz kutlu, şerefiniz daim olsun”
Üngüt kavşağı’nda çalışmalar sürüyor!
Üngüt kavşağı’nda çalışmalar sürüyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber