Lütfi Kabalcı’dan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Budan 101 yıl önce bir avuç inanmışlar ordusunun zafere koştuğunu belirten Kabalcı, Kahramanmaraş halkının kurtuluş bayramını kutlayıp şunları ifade etti;

“Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramını, direnişin ilk ateşini yakan Sütçü İmamı, kalede şanlı bayrağımız yok iken ‘Cuma Namazı kılınmaz’ diyen Rıdvan Hocayı, direnişin kahramanı Çerkez Arslan Beyi, Abdal Halil Ağa ve nice isimsiz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum, onların hakkı ödenemez.

101 yıl önce; ‘Aç yaşanır fakat istiklalsiz yaşanmaz’ diyerek bir avuç inanmışlar ordusuyla zafere koşan kahraman ecdadımızı şükranla yad ediyoruz. Bu vesileyle Kahramanmaraş’ın çete bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”