Maraş-Fed Başkanı Yinanç’dan Kahramanmaraş Tanıtım Günlerine Davet

İstanbul’da mini bir Kahramanmaraş oluşturacaklarını kaydeden Başkan Yinanç, “30 yıldır İstanbul'da sağlık işletmeciliği ile iştigal ediyoruz. 2018 yılının Aralık ayında Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu adı altında bir birçok derneğimizin bir araya toplayarak bir federasyon kurduk. Şu anda 10 gündür Kahramanmaraş’tayız. 23-26 Haziran'da İstanbul Yenikapı'da Kahramanmaraş tanıtım günlerimiz var. Sayın valimizi, büyükşehir belediye başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı, kurumlarımızı basını ziyaret ettik. Kahramanmaraş'ın doğrusu en büyük tanıtım günü diye ifade edeceğimiz bir tanıtım günü bu. İstanbul’da iki tane büyük tanıtım alanı var. Yenikapı ve Maltepe bu organizasyonu Yenikapı'da gerçekleştireceğiz 23-26 Haziran'da. Tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı tüm İstanbullu ile buluşturacağız. Uluslararası çapta sanatçılarımızla, şiir dinletileri ile lezzetlerimiz de orada olacağız. Malumunuz İstanbul kayıtlı 16 milyon, kayıt dışı 20 milyon nüfusa sahip bir metropol. İnşallah orada bir tarih yazacağımız, mini bir Kahramanmaraş oluşturacağız stantlarımızla. Kahramanmaraş'ın birçok lezzetlerini buradan götüreceğiz. Bu vesile ile tüm İstanbulluyu, İstanbul'daki tüm Kahramanmaraşlıları standımıza bekliyoruz. Alan çok coşkulu olacak. ‘Komşun yetmez, mahallelini al gel diyoruz’ sloganımızla milyonlarca insanı orada ağırlayacağız ve Kahramanmaraş'ın izin tüm değerlerini tanıtmaya çalışacağız. Bu vesileyle başta Sayın bakanımız Mahir Ünal, tüm milletvekillerimiz, belediye başkanımız, başkanlarımız, valimiz tüm basın kuruluşlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca esnaflarımıza çok fedakarlık gösteriyorlar, gösteriyorsunuz. İnşallah bu fedakar karşılığında Kahramanmaraş’ımızı hakkıyla tanıtma imkanı bulacağız. Güzel bir organizasyonun sonucunu yine hep birlikte değerlendireceğiz” diye konuştu.