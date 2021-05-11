Mehmet Akif Dağlı’dan Bayram Mesajı

Vatandaşların huzurlu ve mutlu bir Ramazan bayramı geçirmelerini temenni eden Dağlı mesajda şunları kaydetti;

“Bayramlar dini ve toplumsal değerlerin yoğun olarak hissedildiği, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığı özel günlerdir.

Ramazan bayramının başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyada önce sağlık, sonra barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Ramazan bayramını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum”