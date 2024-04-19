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Mehmet Beşen meclis başkanvekili seçildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili yapılan seçimlerde belli oldu.

Mehmet Beşen meclis başkanvekili seçildi!

Mehmet Beşen meclis başkanvekili seçildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili yapılan seçimlerde belli oldu.

19 Nisan 2024 Cuma 11:38

Meclis Başkanvekili yapılan seçimde 42 oy alan AK Parti’nin adayı Kahramanmaraş siyasetinin sevilen ismi Mehmet Beşen meclis 1. Başkanvekili seçildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerin ardından ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda Belediye Başkanı Fırat Görgel, başkanlığında gerçekleşti.

Yoklama ve açılış konuşmaların ardından Başkanvekili seçimine geçildi.

Gizli oy açık sayım şeklinde yapılan seçim sonucunda 42 oy alan AK Parti’nin adayı Mehmet Beşen, yeni Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili seçildi. Şems Sezal ise 42 oyla 2. Başkan vekili seçildi.

Başkan Görgel mecliste bulunamadığı süreçte başkanlığı Mehmet Beşen yönetecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilliği seçiminde CHP’nin adayı Gülabi Eren ise 12 oy aldı.

Meclis Kâtipliğine asil: Yunus Emre Kopar, Halil Kalli, Encümen Üyeliklerine; Mehmet Beşen, Şems Sezal, Tuba Özdemir, Ahmet Yılmaz ve Fatih Yıldız

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Ökkeş Alper Erşahan, Mücahit Enes Pak, Halil Kalli, Yaşar Yıldız, Aziz Barış Sönmez.

Plan ve Bütçe Komisyonuna; Şems Sezal, Ömer Özbek, Erkan Döner, Yaşar Yıldız, Ramazan Taşdemir

Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Tuba Özdemir, Güleser Keleş Ermurat, Selahattin Parlak, Rahime Yeşilkaynak, Sultan Güner

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; Ökkeş Kar, Serdar Tozar, Efendi Yalçın, Menderes Akıllı, Ali Şaşkara.

Ulaşım Komisyonuna; Yunus Emre Kopar, Mesut İmalı, Servet Bekereci, Muzaffer Gözel, Bünyamin Güneş.

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Mehmet Beşen Meclis Başkanvekili Seçildi!
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