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Metin Doğan aday adayı oldu!

Ak Parti Kahramanmaraş önceki dönem İl Başkanlarından eski Baro Başkanı Av. Metin Doğan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adaylığı müracaatını yaptı. Partide MYK Üyeliği görevlerinde de bulunan Doğan; “Bu yeniden ayağa kalkma ve istikbal mücadelesinde Kahraman Şehrimin bir evladı olarak yer almak ve yapılacak çalışmalarda bir nefer olarak gayret göstermek istiyorum.” Dedi.

Metin Doğan aday adayı oldu!

Metin Doğan aday adayı oldu!

Ak Parti Kahramanmaraş önceki dönem İl Başkanlarından eski Baro Başkanı Av. Metin Doğan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adaylığı müracaatını yaptı. Partide MYK Üyeliği görevlerinde de bulunan Doğan; “Bu yeniden ayağa kalkma ve istikbal mücadelesinde Kahraman Şehrimin bir evladı olarak yer almak ve yapılacak çalışmalarda bir nefer olarak gayret göstermek istiyorum.” Dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 16:35

Ak Parti teşkilatının sevilen simalarından Av. Metin Doğan Milletvekilliği aday adaylık müracaat formunu Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’e teslim etti. İl Başkanlığında bir süre kalarak arkadaşlarıyla sohbet eden Doğan şehri yeniden ayağa kaldırma, yeniden inşa etme vakti olduğunu belirtti.

HATIRALARIMIZI KAYBETTİK AMA UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

Doğan kısa bir açıklama yaparak şöyle konuştu; “6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen depremlerle tarihin en büyük felaketini yaşadık. Onbinlerce kardeşimizi, akrabamızı ve dostlarımızı kaybettik. Büyük acılar yaşıyoruz, şehirlerimiz harap oldu, tarihimizi ve hatıralarımızı kaybettik. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraş’ımızın ve Milletimiz’in başı sağolsun.

YENİDEN AYAĞA KALKMA VAKTİDİR

Bugün düştüğümüz yerden yeniden ayağa kalkma, şehrimizi ve geleceğimizi yeniden inşa etme vaktidir. 103 yıl önce düşmanı yurdundan kendi kutlu savaşı ile tek başına kovmayı başaran Kahraman Halkımız bugün de aynı inanç ve azimle şehrini yeniden kurmaya ve imar etmeye muktedirdir.

BU GAYRET VE AZİMDE YER ALMAK İSTEDİM

Bu yeniden ayağa kalkma ve istikbal mücadelesinde Kahraman Şehrimin bir evladı olarak yer almak ve yapılacak çalışmalarda bir nefer olarak gayret göstermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda; Yedi Güzel Adamın ve sayısız güzelliklerin diyarı Kahramanmaraş’ımızın yeniden imar ve ihyası ve geleceğinin inşasına hizmet etmek için Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığına başvuruda bulunuyorum.Çıktığımız bu kutlu hizmet yolculuğunda Yüce Rabbim’den muvaffakiyetler dilerim.”

METİN DOĞAN KİMDİR

1972 yılında Kahramanmaraş'ta doğdum. İlk ve Ortaokulu Kahramanmaraş’ta tamamladıktan sonra Adana EML Lisesi elektronik bölümünden mezun oldum. Bir yıl bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştım. Takip eden yıl içerisinde üniversite sınavlarına hazırlandım ve İÜ Hukuk Fakültesini kazandım. 1993-1997 yılları arasında İstanbul'da bulunduğum dönemde iki yıl süreyle Fetih Yurdunda kaldım. MGV Üniversite teşkilatında aktif olarak çalıştım. Bu sürede MGV Hukuk Bülteninin çıkarılmasında ve vaktin organizasyonlarında görev aldım. 1994 Yerel seçimlerinde ve 1995 genel bayrak ve afiş asmak, sandık müşahitlerinin eğitimi de dâhil çalışmalara katıldım. 1995 ve 1996 eğitim döneminde Eyüp Münzevi Camii lojmanında kaldım. 1996-1997 yıllarında Florya'da Milli Gençlik Vakfı’na ait bir ortaöğrenim yurdunda idarecilik yaptım.

Üniversite öğrenimimi tamamladıktan sonra Kahramanmaraş'a dönerek avukatlık stajına başladım. 1999 yılından itibaren Kahramanmaraş'ta kendi büromda serbest avukatlık faaliyetimi devam ettirmekteyim. Bu süre içerisinde yaklaşık üç yıl Milli Gençlik Vakfı şube yönetiminde görev aldım. Fazilet Partisinde il yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. 1998-2000 yılları arasında Kahramanmaraş Sivil Toplum Örgütlerinin oluşturduğu platformun sözcülüğünü yaptım. Organize ettiğimiz elele eylemleri sebebiyle iki kez yargılandım ve tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildim. 2001 yılında Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte Merkez İlçe Yönetiminde İlçe Sekreteri, 2003-2005 yılları arasında ise Hukuki ve Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldım. 2007 yılında milletvekili aday aday oldum. 2009 yıllarında Ak Parti'den il genel meclisi üyeliğine seçildim. 2010 yılı Nisan ayından itibaren İl Genel MEclis Grup Başkan Vekili olarak parti çalışmalarına devam ettim. İlçe Seçim Kurullarında görev aldım. 2012 yılında Ak Parti Büyük Kongre Delegeliğine seçildim. 2006-2010 yılları arasında Baroda denetim ve yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2011-2014 yılları arasında Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı yaptım.

15 Ocak 2014 tarihinde Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atandım. 17 Ocak 2105 tarihinde yapılan Ak Parti 5.Olağan İl Kongresinde Genel Merkezimizin Tensipleriyle yeniden seçildiğim İl Başkanlığı görevinden Milletvekilliği Adaylığı için 1 Eylül 2015 tarihinde istifa ettim. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan 5.Olağan Büyük Kongrede MKYK Üyeliğine, 2.Olağanüstü Kongrede ise Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildim.

Cihannüma Derneği, Fetih Yurdu Vakfı üyeliğim devam etmekte olup Kahramanmaraş'ta birçok vakıf ve derneğin gönüllü hukuk danışmanlığını yaptım. Halen Cihannüma, Tügva ve Yedi Hilal’de sivil toplum çalışmalarına devam etmekteyim. Kişisel gelişim seminerlerine ve birçok ulusal ve uluslararası panel ve sempozyumlara katıldım. Halen Kahramanmaraş’ta Arabulucu-Avukat olarak mesleki yaşamımı devam ettirmekteyim. Evliyim ve üç kızım var.

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Metin Doğan Aday Adayı Oldu!
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