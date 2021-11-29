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MHP heyeti Kahramanmaraş TSO'yu ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' programı kapsamında Kahramanmaraş'a gelen MHP milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililerin yer aldığı heyet Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KMTSO) ziyaret etti.

MHP heyeti Kahramanmaraş TSO'yu ziyaret etti

MHP heyeti Kahramanmaraş TSO'yu ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan 'Adım Adım 2023-İl İl Anadolu' programı kapsamında Kahramanmaraş'a gelen MHP milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililerin yer aldığı heyet Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KMTSO) ziyaret etti.

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:53
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KMTSO’da gerçekleşen ziyarette KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve yönetimi, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kayseri milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP Genel Başkan Başdanışmanı 25-26.Dönem MHP Osmaniye Milletvekili, AHBV Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MYK üyeleri Uğur Öztürk, Emrullah Türe, Koray Özden, MHP Kahramanmaraş il başkanı Ertuğrul Doğan katıldı.

MHP heyetine KMTSO’nun yaptığı faaliyetler, hayata geçirdiği ve geçireceği projeler hakkında detaylı bir sunum yapan Şahinbalcıoğlu 'Adım Adım 2023 - İl İl Anadolu' programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şahin Balcıoğlu, yatırım ve teşviklerin hususunda Kahramanmaraş’ın verilen imkanları çok iyi değerlendirildiğini ve istihdama katkıyı kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini aktararak Pandemi sürecinden sonra artış sağlayan istihdam ve ihracattaki artışa dikkat çekti.

MHP heyeti ise iş dünyasının problemleri dinlendi ve çözüm önerileri ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının geçmişten bugüne yaptığı hizmetler ile Türkiye’ye katma değer kazandırmış ülke ekonomisine yön vermiş değerli bir kurum olduğu ifade edildi.

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