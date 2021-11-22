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Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi

Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında gösterimi yapılan Bremen Mızıkacıları çocuk tiyatrosu miniklere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi

Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi

Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında gösterimi yapılan Bremen Mızıkacıları çocuk tiyatrosu miniklere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:12
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İki seans oynanan kült eser, minikler kadar ebeveynlerin de ilgisiyle gerçekleşti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu birbirinden renkli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor. Son olarak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Bremen Mızıkacıları çocuk tiyatrosu perdelerini açtı.

İki seans olarak gösterimi yapılan kült eserde, dört kafadar hayvanın kurdukları müzik grubu ve başlarından geçen serüvenler sahneye taşındı. Sevimli maskot kahramanların öğretici mesajlar verdiği görsel şölende, birbirinden eğlenceli şarkılar da söylendi. Miniklerin doyasıya eğlendiği tiyatro oyununu, ebeveynler de ilgiyle izledi.

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Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi
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