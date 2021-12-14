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Mustafa Çiçek adaylığını açıkladı

Kahramanmaraş’ta yıllardır konfeksiyonculuk mesleğini icra eden Mustafa Çiçek, bir lokantada düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklayarak şehirde Tekstilkent projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Mustafa Çiçek adaylığını açıkladı

Mustafa Çiçek adaylığını açıkladı

Kahramanmaraş’ta yıllardır konfeksiyonculuk mesleğini icra eden Mustafa Çiçek, bir lokantada düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklayarak şehirde Tekstilkent projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

14 Aralık 2021 Salı 09:57
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Basın mensupları ve meslektaşları ile bir araya gelerek projeleri hakkında bilgiler veren Mustafa Çiçek, kendisini destekleyen meslektaşları ile gövde gösterisi yapan Mustafa Çiçek, “Sahada üye ziyaretlerinde çok olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

Başkan seçildiği takdirde gerçekleştirmeği düşündüğü projelerini açıklayan Çiçek, “Üyelerimizin, imal etmiş oldukları ürünlerini, vermiş oldukları hizmetlerini ve satmış oldukları ürün çeşitlerini en iyi, kapsamlı ve etkili şekilde tanıtım ve sunum yapıp, satış imkanı bulacakları platformlar oluşturmak. Günümüzün ve geleceğin en etkili yöntemlerinden olan online tanıtım ve satış yapabilme imkanı olan web siteleri oluşturmak suretiyle üyelerimizin ticari faaliyetlerine katkıda bulunmak.  Nihai alıcıya bire bir ulaşma imkanı sağlayan, yıllardır en iyi bildiğimiz pazarlama ve satış yöntemi olan, müşterimiz ile karşılıklı diyalog kurduğumuz iş yerlerimiz dışında da satış, yapabileceğimiz esnafımıza uygun fuar alanları oluşturup bu organizasyonları profesyonel bir şekilde düzenli aralıklarla yapıp üyelerimize gelir getirici imkanlar noktasında öncülük etmek. Mesleğimizle bağlantılı olan Türkiye’deki diğer İllerdeki odalar ile ilişkileri güçlendirip, üyelerimizin ülkemizin her yerindeki yapacakları ticaretlerinde, gerek referans edinme gerekse referans olunma noktasında odamızı en aktif şekilde kullanıp üyelerimizin daha sağlıklı alışveriş yapmalarına aracılık edeceğiz. Mesleğimizle bağlantılı olan Türkiye’deki diğer İllerdeki odalar ile ilişkileri güçlendirip, üyelerimizin ülkemizin her yerindeki yapacakları ticaretlerinde, gerek referans edinme gerekse referans olunma noktasında odamızı en aktif şekilde kullanıp üyelerimizin daha sağlıklı alışveriş yapmalarına aracılık edeceğiz. Odamızı, Kahramanmaraş’ın en aktif, en çok çalışan ve üyelerine özel sunacağı hizmetler ile de Türkiye’de örnek alınan bir konuma getireceğiz. Tüm üyelerimize özel oluşturacağımız resimli oda kimlik kartları ile hem Kahramanmaraş’ta, hem de Türkiye’nin farklı noktalarında anlaşmalar yapacağımız, otel, lokanta, sosyal tesis, düğün salonu ve farklı alışveriş mekanlarında indirimli alışveriş yapmalarını sağlayacağız” dedi.

“Kahramanmaraş’ta ilk: Tekstilkent”

 Çiçek, açıklamasının devamında ise, “Kooperatif kurma yöntemi ile öncelikle üyelerimizin ve yakınlarının faydalanabileceği uygun maliyetli konutlar yapmak için girişimlerde bulunacağız. Ayrıca hem odamıza gelir getirici hem de üyelerimizin ve yakınlarının uygun imkanlarla faydalanacağı, oluşturacağımız bir sosyal tesis alanı içerisinde, misafirhane, düğün salonu, spor salonu, cafe ve restoran vb. Tesisler ile farklılık oluşturacağız. Farklı illerde, farklı sektörlerde de örnekleri olan ve içerisinde bir çok seçeneği ve esnafı bir arada bulunduran Tekstilkent yapılması her türlü girişim en üst düzeyde sağlanacaktır. Üyelerimizi belli periyodlarda sosyal organizasyonlar ile bir araya getirip kaynaşma en üst seviyede tutulacaktır” ifadelerine yer verildi.

“Saha Çalışmaları Olumlu Geçiyor”

Kahramanmaraş’taki terzi ve konfeksiyoncuları gezerek saha çalışmaları hakkında da konuşan Çiçek, “Şu anda saha çalışmalarımızda çok olumlu geri dönüşler aldık. Bütün üyelerimiz beni adeta bağrına bastı ve bunu beni çok mutlu etti. Önemli projelerle yola çıktık ve bu kentin konfeksiyon potansiyelini değerlendirmek istiyoruz” dedi.

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Mustafa Çiçek Adaylığını Açıkladı
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