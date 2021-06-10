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Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’
Pandemi şartlarının normalleşmesiyle tüm park...
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Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’

Pandemi şartlarının normalleşmesiyle tüm park ve bahçelerin hizmete hazır hale getirildiğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde gönül rahatlığıyla zaman geçirebilirler” dedi.

Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’

Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’

Pandemi şartlarının normalleşmesiyle tüm park ve bahçelerin hizmete hazır hale getirildiğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde gönül rahatlığıyla zaman geçirebilirler” dedi.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:01
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Kısmi ve tam kapanma günleriyle bunalan vatandaşların normalleşme süreciyle rahat bir nefes aldığını dile getiren Başkan Okay, Doğal Yaşam Parkı, Cevizli Bahçe ve Heyecan Bahçesi gibi alanların vatandaşların kullanımına hazır olduğunu söyledi. Doğal Yaşam Parkı ve Cevizli Parkı’n vatandaşları kabul ettiğini dile getiren Başkan Okay, Heyecan Bahçesinde ise son hazırlıkların yapıldığını anlattı.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Pandemi şartlarının normalleşmesi neticesinde uzun süredir kapalı olan Doğal Yaşam Parkımız hemşerilerimize hizmet verecek durumda. Aynı şekilde geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığımız Heyecan Bahçemiz de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu alanda ek yatırımlar yaparak buradaki imkanları daha güzel hale getireceğiz. Mevsim itibarıyla bu mesire alanlarımızın gününün geldiğini düşüyoruz. Hemşerilerimiz pandemi şartlarından çok sıkıldılar. Özlemle burada vakit geçirecekleri zamanı iple çekiyorlardı. Artık tüm park ve bahçelerimiz hemşerilerimizin emrinde. Özledikleri ve arzuladıkları o güzel günlere yeniden kavuşacaklar. İnşallah bu pandemi belasından kurtulduğumuzda daha güzel günlerde onlarla bir araya geleceğiz.”

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