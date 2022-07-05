Onikişubat’taki Kurbanlık Satış Ve Kesim Yerleri Belli Oldu

Onikişubat Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla çalışmalarını koordineli bir şekilde bu yıl da sürdürecek. Belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda belediyeden yapılan yazılı açıklamada kurban kesimi ve satışı için 6 nokta belirlendi. Bu noktalardan 2’sinde satış, 4’ünde ise kurban kesimi yapılabilecek.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Onikişubat Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından 2022 yılı canlı kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri belirlenmiştir.

Komisyonca belirlenen yerler;

KURBAN SATIŞ YERLERİ:

1- Gayberli Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi üzeri Eski Canlı Hayvan pazarı yeri (Kayseri yolu Volkswagen Bayii alt kısmında)

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası (Malik Ejder Mah. Kumaşır Sokak No: 126)

KURBAN KESİM YERLERİ:

1- Onikişubat Mezbahanesi: Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde (Büyükbaş ve küçükbaş kesimi mevcut - Randevu Tel: 0541 392 1353-0530 262 3828)

2- Efendioğlu Mezbahanesi: Hacı Mustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro Fabrikası arkası (Büyükbaş ve küçükbaş kesimi mevcut Randevu Tel: 0530 737 8746-0541 611 69 31,)

3- Ilıca Mezbahanesi: (Büyükbaş ve küçükbaş kesimi mevcut - Randevu Tel: 0536 280 49 21)

4- Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi: (Kamet Mesutlar Kuzu Kasabı Mezbahane)

Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut (Randevu Tel: 0344 215 55 44-0532 665 46 03)

KAÇAN KURBANLIKLARIN YAKALANMASI VE DİĞER ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN:

Alo Zabıta: 153

Alo Polis: 155”