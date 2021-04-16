Park ve Bahçeler yaza hazırlanıyor

Park ve bahçelerde çevre düzenlemesi çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm parklarda bakım faaliyeti yaptı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla park ve bahçelerin daha güzel olması için çalışmalarını hızlandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, çevre temizliği ve düzeni konusunda da faaliyetler yaptı.

Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçe genelinde park ve bahçelerimizde yaz aylarına hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şuanda parklarımızda çim biçme yapmaktalar. Bu çalışmalarla parklarımız daha güzel hale gelmektedir. Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde daha güzel ortamda vakit geçirebileceklerdir. Özellikle bu pandemi sürecinde açık alanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Bu bilinçle parklarımızı hassasiyetle takip ediyoruz. Hem temizliği, hem de çevre düzeni konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz.”