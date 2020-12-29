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Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi
Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi

Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi

“Daha Temiz Bir Pazarcık” sloganı ile yola çıkan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıkları müracaatın olumlu sonuçlandığını belirterek, 161 adet çöp konteynırı teslim alındığını, alınan çöp konteynırlarının ise ihtiyacı duyulan mahallelere dağıtımının başladığını duyurdu.

Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi

Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi

“Daha Temiz Bir Pazarcık” sloganı ile yola çıkan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıkları müracaatın olumlu sonuçlandığını belirterek, 161 adet çöp konteynırı teslim alındığını, alınan çöp konteynırlarının ise ihtiyacı duyulan mahallelere dağıtımının başladığını duyurdu.

29 Aralık 2020 Salı 11:51
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İlçesinin ihtiyaçlarını, belediye bütçesinin yanı sıra kurduğu doğru iletişimle Büyükşehir ve ilgili bakanlıklardan da karşılayan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kısa bir süre önce ilçesinin eksik olan çöp konteynırlarının karşılanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat etti. Müracaatın olumlu sonuçlanmasının ardından Pazarcık ilçe genelinde kullanılmak üzere 161 adet çöp konteynırı ilgili bakanlık tarafından Pazarcık Belediyesine teslim edildi.

Çöp konteynırlarının ihtiyacı olan bölgelere dağıtılmaya başlandığını belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, hizmetin büyüğü küçüğü olmadığını, vatandaşa yapılan en küçük bir iyilik hareketinin bile büyük bir adım olduğunu söyledi. Pazarcık’a yaptıkları ve vesile oldukları her hizmetten onur duyduğunu da belirten Başkan Yılmazcan; “İlçemizi teknik ve sosyal açıdan çok iyi bir noktaya getirmek için ekip arkadaşlarımızla gayret göstermeye devam ediyoruz. İlçemiz için attığımız bugün en küçük adım bile yarın büyük bir adım olarak geri dönüyor ve Pazarcık gelişerek, büyüyerek hayal ettiğimiz gibi marka ilçe olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Belediyemize teslim edilen 161 adet çöp konteynerleri tarafımızdan teslim alındı. İhtiyaç duyulan Mahallelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerının yerine yenilerini yerleştireceğiz. Yaptığımız müracaat aşamasında destek veren Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mahir Ünal’a, İçişleri Komisyonu Başkanımız Sn. Celalettin Güvenç ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha sağlıklı bir ortam için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

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Pazarcık’ta çöp Konteynırları Yenilendi
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