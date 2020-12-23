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SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şahinbeylerin, Karayılanların, isimsiz pek çok kahramanın bağımsızlığı uğruna ölümü göze aldığı Gaziantep’in, yürekli insanların şehri olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı

SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şahinbeylerin, Karayılanların, isimsiz pek çok kahramanın bağımsızlığı uğruna ölümü göze aldığı Gaziantep’in, yürekli insanların şehri olduğunu belirtti.

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:15
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Gaziantep’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, “25 Aralık 1921, 11 ay süreyle, kendi imkanlarıyla kentini savunmak zorunda kalan Antepli’nin, 6 bin 317 şehit vererek bağımsızlığını elde ettiği gündür” dedi.

“Bağımsızlığını elde eden bu şehir, TBMM tarafından hem de savaşırken ‘Gazi’ unvanı ile taçlandırılarak tarihe geçmiştir” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Bizler de SANKO Üniversitesi olarak, Gaziantep’in şanlı tarihini nesilden nesile aktararak, bilim ve sağlık alanında şehrimize layık başarılar elde edecek gençler ve bilim insanları yetiştirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Yavuz Bülent Bakiler’in ‘Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde / Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak / Bayraklar içinde en güzel bayrak’ dizelerinde olduğu gibi vatanımızın bağımsızlığı ve bağımsızlığımızın en büyük simgesi olan bayrağımızın özgürce dalgalanması hepimizin en büyük görevidir.

Bu vesileyle Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, Gazişehrimizin bağımsızlığının 99’uncu yılını kutluyorum.”

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