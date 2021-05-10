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Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Birlik ve beraberliğimizin eksilmediği nice bayramları coşkuyla kutlayalım” dedi.

Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Birlik ve beraberliğimizin eksilmediği nice bayramları coşkuyla kutlayalım” dedi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:18
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Prof. Dr. Dağlı, herkesin çocukluğundaki kalabalık aile ortamlarında kutladığı bayramları özlediğini, ancak tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle alışılanların dışında bayram kutlamaları yapıldığına vurgu yaptı.

Yaşanan bu zor günlere rağmen, bayramların ailelere huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan ve sahip olunan en büyük değerlerden birinin sağlık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bu zor günler de geçecek. Yeter ki, hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Ailelerin hatta nesillerin bir araya geldiği, neşe içinde kutladığımız bayram geleneklerimiz, çocuklarımız tarafından yaşatılmaya devam edecek.

Tam kapanmanın olduğu bayram günlerinde sağlıklı beslenmeden de ödün vermeyelim. Sağlığın, huzurun, birlik ve beraberliğin eksilmediği nice bayramlar geçirelim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.”

Son Güncelleme: 10.05.2021 18:57
Anahtar Kelimeler:
Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı
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