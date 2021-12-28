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Sarıkaya Mahallesinde asfalt çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

Sarıkaya Mahallesinde asfalt çalışması

Sarıkaya Mahallesinde asfalt çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

28 Aralık 2021 Salı 12:42
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Cadde ve sokaklarını yenilemeyi sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Sarıkaya mahallesinde asfalt çalışması yaparak sokakları yeniledi.

İlçe genelinde birçok noktada asfalt ve kilit parke çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartlarının elverdiği sürece çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfalt ve kilit parke çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın daha rahat ve kolay ulaşım sağlamaları açısından son derece önemlidir. Kış aylarında olmamıza rağmen asfalt ve kilit parke çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İhtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya Mahallesinde Asfalt çalışması
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