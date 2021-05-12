Sefer Ozan’dan Bayram Mesajı

Ramazan Bayramı’nın tüm Müslüman coğrafyalarında yaşanan haksız, hukuksuz ve zalim saldırıların son bulmasına bir aracı olması dileklerini ifade eden Ozan şunları söyledi;

“Bir taraftan rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü taşırken diğer taraftan da muhabbet ve kardeşlik iklimi bayrama ulaşmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz.

İbadet ve iyiliklerle geçirdiğimiz bir ayın kalbimize ve hayatımıza getirdiği huzur ve bereketi yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, bize inanç ve medeniyet değerlerimizi hatırlatan ilahî armağanlardır.

Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi.

Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz.

Millet olarak nice zorlukları birlik- beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah.

Ülkemiz ve coğrafyamızın içinde bulunduğu zor günlerin bayramlarımız vesilesiyle son bulmasını temenni ediyorum. Küskünlerin barıştığı, insanların kardeşçe kucaklaştığı günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramının bütün insanlık âlemine huzur ve barış getirmesini; bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık dolu nice bayramlar diliyorum.”