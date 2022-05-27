Şehit Yenigül’ün Hatırası Kütüphanede Yaşatılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlk ve Ortaokulu’nda şehidin adını yaşatmak için oluşturulan Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül Anıt Köşesi ve Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Programda Başkan Güngör’ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, ilçe belediye başkanları, Şehit Haşim Yenigül’ün ailesi, okul idarecileri ve STK temsilcileri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan Şehit Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül, “Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteklerini üzerimizden esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yalnız Bırakmadık, Bırakmayacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açılış programı sonrası yaptığı konuşmada, “Bugün şehidimiz Haşim Yenigül’ün adının yaşatıldığı okulumuzda yine şehidimizin adını yaşatmak için oluşturulan Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül Anıt Köşesi ve Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Anıt köşesi ve kütüphanenin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi devlet ve millet olarak şehit yakınlarımızı asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.