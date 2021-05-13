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Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı

Kahramanmaraş’ta yeni açılan ve bölgenin en büyük özel hastanesi olan Sular Akademi Hastanesinde hemşireler haftası nedeniyle hemşireler günü kutlandı.

Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı

Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı

Kahramanmaraş’ta yeni açılan ve bölgenin en büyük özel hastanesi olan Sular Akademi Hastanesinde hemşireler haftası nedeniyle hemşireler günü kutlandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:01
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Sular Sağlık Grubu Genel Koordinatörü ve Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Binnur ÖzkarHastane Başhemşiresi Günay Yanar’a tüm hemşireler adına teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Ayrıca üst düzey yönetim tarafından da ‘kanatsız melekler’ olarak bilinen tüm hemşirelere, çiçek takdiminde bulundular.

"Hemşirelik mesleği çok ulvi bir meslek

Hemşireler günü etkinliğinde Sular Sağlık Grubu Yönetim Kurulu başkanı Kurtuluş Sular, hemşireler gününde hemşireleri yalnızbırakmadıklarını belirterek, "Hemşirelik mesleği çok ulvi bir meslek. Hastalara sadece ilaç vermek, tansiyon ölçmek değil hastaların acılarını dindirmeye çalışmak, hastalara şefkatle dokunmak bu yüzden hemşire arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Onların gününü kutluyoruz, başarılar diliyoruz" dedi. Ayrıca Kurtuluş Sular, Sular Sağlık Grubu Emektar’ıHemşire Nazifeyücelir’e çiçek taktiminde bulundu.

“Kanatsız Meleklerimiz”

Sular Sağlık Grubu Genel Koordinatörü ve Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Binnur Özkar,Hemşireler Günü sebebi ile yaptığı açıklamada, ‘’Herkes İçin Sağlık” Prensibi ile Halka Hizmeti Görev Edinmiş Değerli Hemşirelerimiz, İnsanların mutluluğu için görevini ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu “Kanatsız Meleklerimiz”… Pandemi döneminde sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Gününü” kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.’’ dedi.

Hastanede çalışan hemşireler ise gerek yönetim kuruluna ve idarecilere teşekkür ederek halkımız için en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Sular Akademi Hastanesi’nde Hemşireler Günü Kutlandı
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