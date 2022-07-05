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Sürücüler dikkat! Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi 32096. Sokak’ın çıkış şeridinin 7 Temmuz Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Sürücüler dikkat! Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacak

Sürücüler dikkat! Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi 32096. Sokak’ın çıkış şeridinin 7 Temmuz Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

05 Temmuz 2022 Salı 13:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi 32096. Sokak’ın çıkış şeridinde altyapı ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Alınan UKOME kararı doğrultusunda 32096. Sokak’ın 7 Temmuz Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi 32096. Sokak’ın çıkış şeridi 7 Temmuz Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Sürücüler Dikkat! Perşembe Gününe Kadar Trafiğe Kapalı Olacak
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